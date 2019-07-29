Cumhurbaşkanı'ndan down sendromlu sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor!"
Finlandiya’da düzenlenen 2019 yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor! pic.twitter.com/olQDS3ojPd— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2019
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