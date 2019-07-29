Avrupa'da transfer rüzgarı

Monaco, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı gündemine aldı.

İtalya basını, forvet arayışlarını sürdüren Fransız ekibinin, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini duyurdu.

Adı Galatasaray ile anılan Radamel Falcao'nun da takımdan ayrılma ihtimali, bu iddiaları güçlendiriyor.

Moise Kean Everton'a yakın

Juventus forması giyen Moise Kean, Everton yolunda.

Ademola Lookman'ın Leipzig'e transferi sonrası arayışlarını sürdüren İngiliz ekibi, genç futbolcu için girişimlere başladı.

Juventus'un bu transfere 40 milyon euro ve geri alma opsiyonu ile izin vereceği belirtildi.

Gareth Bale kalıyor

Gareth Bale, Çin'e gitmiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, istenilen şartlar oluşmadığı için Real Madrid anlaşmadan vazgeçti.

Haberde, teknik direktör Zidane'nın sezonda Galli futbolcudan faydalanabileceği de ifade edildi.

Genç futbolcu Liverpool'da

Liverpool'dan geleceğe yatırım.

Kırmızılılar, Fulham'ın 16 yaşındaki yıldızı Harvey Elliott'ı kadrosuna kattı.

Elliott, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Everton'a olumsuz cevap

Crystal Palace, Wilfried Zaha transferinde direniyor.

Everton, 26 yaşındaki futbolcu için 55 milyon sterlin teklif etti ancak olumsuz yanıt aldı.

Daha önce Arsenal de Fildişi Sahilli yıldız için 40 milyon sterlin önermiş fakat kabul görmemişti.

Arsenal'den Cahill hamlesi

Arsenal, savunma oyuncusu arayışını sürdürüyor.

İngiliz basını, Londra ekibinin bonservisi elinde olan Gary Cahill ile ilgilendiğini yazdı.

İngiltere'de kalmak isteyen 33 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

Haberde, Galatasaray'ın da Cahill için nabız yokladığı belirtildi.

Pepe, Lille veda ediyor

Nicolas Pepe, Lille'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Kulüp başkanı Gerard Lopez, 24 yaşındaki futbolcu için 4 kulübün 80 milyon euro teklif ettiğini söyledi.

Lopez, bu transfer için son kararın futbolcuda olduğunu belirtti.

Teklif yapan 4 kulübün ise Arsenal, Napoli, Inter ve Liverpool olduğu öğrenildi.

Barcelona Malcom'u satıyor

Barcelona, transfere kaynak yaratmak için Malcom'u satmayı düşünüyor.

Katalan ekibinin, Brezilyalı futbolcunun transferi için 50 milyon euro talep edeceği belirtildi.

Borussia Dortmund ve Everton'ın bu ücreti vermeye sıcak bakıyor.

22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile Arsenal da ilgileniyor.