Ankaragücü'nün kalecilerinin 'Korsan' çalışması!

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü’nde Erzurum kampında yapılan çalışmalar son sürat devam ediyor.

Çeşitli idman şekilleri ile antrenmanlara renk ve heyecan katan sarı-lacivertli takımın teknik ekibinin, kaleciler için hazırladığı özel çalışmalar ilgi gördü.

Kaleci antrenörü Alper Acar eşliğinde hazırlıklarını sürdüren file bekçileri Korcan Çelikay, Yiğit Kafkasyalı ve Furkan Bekleviç’in korsan göz bandını tek gözüne takmasıyla yaptıkları çalışmaların kalecilerin gelişiminde oldukça etkili olduğu öğrenildi.

Tek gözü kapalı şekilde yapılan antrenmanların amacının, reaksiyon ve algılama gücünü en üst seviyeye çıkarmak olduğu belirtildi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Ankaragücü’nün file bekçileri, bu sayede hem eğlendiklerini hem de sıkı bir antrenman geçirdiklerini aktardılar.

2,5 sezondur Ankaragücü’nde başarı ile file bekçilik yapan Korcan Çelikay’ın abilik yaptığı kaleci kadrosunda, alt yapıdan çıkan 21 yaşındaki Yiğit Kafkasyalı ve 20 yaşındaki Furkan Bekleviç bulunurken, bu genç oyuncuların kaleyi kapmak için hırsla çalıştığı bildirildi.