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Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı
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FENERBAHÇE'DE AUDİ CUP HEYECANI

Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı

Fenerbahçe, Audi Cup için geri sayıma başladı. Almanya'daki turnuvaya Sarı lacivertlilerin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham da katılacak. Ersun Yanal'ın öğrencileri ilk maçında Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı yaşanıyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvalarından birine çıkacak sarı lacivertliler, Almanya'nın Münih şehrinde 30-31 Temmuz tarihlerinde iki müsabaka yapacak.

Fenerbahçe, ilk maçında 30 Temmuz Salı günü saat 21.30'da ev sahibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın öncesinde ise saat 19.00'da Real Madrid ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

Kazanan takımlar 31 Temmuz’da final ve üçüncülük maçlarına çıkacak.

Sakat oyuncular can sıkıyor

Bu karşılaşmalar öncesinde defanstaki eksikler Teknik Direktör Ersun Yanal'ın canını sıkıyor. Sakatlığı devam eden Serdar Aziz bu turnuvada forma giyemeyecek.

Sakatlıktan yeni çıkan Okan Turp'un tecrübesiz olması ve Reyes'in milli takımdan yeni dönmesi tecrübeli teknik adamı düşündürüyor.

Sarı lacivertli ekip bu 2 müsabakayla birlikte Temmuz ayını 6 hazırlık maçıyla tamamlamış olacak. Fenerbahçe, daha önce yaptığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşamıştı.

 
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