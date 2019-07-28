Antalyasporlu Drole Las Palmas'ta

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.
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