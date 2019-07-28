﻿
Antalyasporlu Drole Las Palmas'ta
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPORLU DROLE LAS PALMAS'TA

Antalyasporlu Drole Las Palmas'ta

Antalyasporlu futbolcu Jean Armel Drole, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak İspanyol ekibi Las Palmas'a transfer oldu.

221 Okunma
 
 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Armel Drole için İspanya'nın Las Palmas kulübü ile satın alma opsiyonu ile birlikte, 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giymişti.

 
ETİKETLER #Antalyaspor
Antalyaspor Vakfı'nın yeni başkanı Fikret Öztürk
Mert Nobre: "Gençlerbirliği'nde 'Dede' oldum"
Serie A'nın gözü Süper Lig'de
Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da
1
Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak
Süper Lig fikstürü çekildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿