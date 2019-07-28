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Ali Topaloğlu'ndan dünya rekoru geldi
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ALİ TOPALOĞLU'NDAN DÜNYA REKORU GELDİ

Ali Topaloğlu'ndan dünya rekoru geldi

Özel sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu, Tampere kentindeki organizasyonda gülle atmada 10,96 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ali Topaloğlu, bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, dün 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya elde etmişti.

 
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