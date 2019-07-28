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TSYD Ankara'da 'Başkent Derbisi' heyecanı
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TSYD ANKARA'DA 'BAŞKENT DERBİSİ' HEYECANI

TSYD Ankara'da 'Başkent Derbisi' heyecanı

TSYD’nin Ankara şubesinin düzenlediği geleneksel futbol turnuvasında, 'Başkent Derbisi' heyecanı yaşanacak.

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TSYD’nin Ankara şubesinin düzenlediği geleneksel futbol turnuvası, bu sene tek maç üzerinden yapılacak.

Önceki yıllarda 4 takımla yapılan turnuva, Eryaman Stadyumu’nda Süper Kupa maçı oynanacak olması ve yaşanacak olan zemin sorunu nedeniyle 2 takımla yapılacak final karşılaşması ile kupanın sahibi belli olacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Ankara Şubesinin, bu sene düzenleyeceği turnuvanın final karşılaşmasında, MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

9 Ağustos tarihinde Eryaman Stadyumu’nda oynanacak başkent derbisinin başlama saatinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Maçı canlı yayınlamayı düşünen TRT ile TSYD’nin birkaç gün içinde yapacağı görüşmenin ardından maçın saatinin açıklanacağı öğrenildi.

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