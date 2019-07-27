Mustafa Kaplan: "Oyun anlayışımızı, sezon başlamadan oturtacağız"

Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, Kızılcahamam İlçe Stadyum’da oynadığı karşılaşmada, Akhisarspor’u 3-2 yendi. Başkent ekibinin gollerini Mats Seuntjens, Bogdan Stancu ve Sefa Yılmaz attı.

Bu karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Mustafa Kaplan, kaleci Übeyd Adıyaman ve genç oyuncu Abdullah Şahindere, Klasspor TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Yeni transferlerimiz hazır hale gelecek”

“Öne baskı yapan ve rakibi çıkarmayan bir oyun şablonumuz var. Bu oyun anlayışımızı, sezon başlamadan oturtacağız” diyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın ifadeleri şu şekilde:

“Bolu’da yeni gelen oyuncularımın antrenman seviyesi düşük olduğu için önde oynayan 4 oyuncumuzun hareketli oynamasını istedik. Bu sebeple yeni oyuncularımız kendilerini pek toparlayamadı. Daha zamanımız var, yabancı transferlerimiz lige hazır olacak. Takımımın oyunundan memnunum. Öne baskı yapan ve rakibi çıkarmayan bir oyun şablonumuz var. Bu oyun anlayışımızı, sezon başlamadan oturtacağız”

“Sessegnon’a ihtiyacımız var”

Gençlerbirliği’nin tecrübeli oyuncularından Sessegnon’un son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaplan, “Sessegnon ile dün konuştuk. Kendisinden son derecede memnunuz. Kendisine, ‘Bu takımın kaptanısınız, bu camianın sana ihtiyacı var’ dedik. Kendisinden son derece memnunuz. Turnuvadan geldiği için kendisini bugün oynatmak istemedik. Bizim, takımımızın 10 numarasıdır kendisi” dedi.

“Genç oyuncuları yeniden kazanacağız”

Genç oyuncuları takıma kazandırmak istediklerini dile getiren Mustafa Kaplan, “Hacettepe’de geçen sene şans bulamayan İlker’i yeniden kazandık. İlker, Arda, Rahmetullah ve Soner’den faydalanmak istiyoruz. Şu an için biraz zamana ihtiyaçları var gibi görünse de Süper Lig’de oynayacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

“Dostluk içinde bir derbi olacak”

TSYD’nin Ankara şubesinin düzenleyeceği turnuvada oynanacak başkent derbisi hakkında konuşan Kaplan, “TSYD Ankara şubesinin düzenlediği turnuvanın tek maç olacağını yeni öğrendik. Ankara’nın iki gururlu camiası, Ankaragücü-Gençlerbirliği maçına şahitlik edeceğiz. Her iki kulüpte de toplamda 20 sene çalıştım. Dostluk içerisinde bir derbi maçına çıkacağız” dedi.

Übeyd Adıyaman: “Hocamın güvenini boşa çıkarmam”

Akhisar karşısında kaledeki yerini alan kaleci Übeyd Adıyaman, “Mustafa Kaplan ile yeniden çalışmaya başladım. Onun sayesinde yeniden kaleye geçtim. Sıkı çalışıyoruz, iyi bir takımımız var. Oyun olarak istediğimiz seviyeye geleceğiz. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Ligde de şans bulursam elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Hocamın güvenini boşa çıkarmam” diye konuştu.

Abdulllah Şahindere: “Kendimi iyi hissediyorum”

2004 doğumlu genç oyuncu Abdullah Şahindere ise, “Mustafa hocam, bana şans verdi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendimi çok iyi hazırlıyorum, A takımda forma şansı bulacağıma inanıyorum” dedi.