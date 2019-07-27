Murat Ağcabağ: "Camianın yüzde 90'ı Yiğiner'i istemiyor"

Ankaragücü’nde yaklaşan kongre öncesi başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ, 39 kişilik ekibini Kaşıbeyaz Restaurant’ta yaptığı toplantı ile basın mensuplarına tanıttı.

Bu toplantıya, başkan adayı Murat Ağcabağ’ın yönetiminde olduğu açıklanan Bayburt Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şentürk ile Fırat İnşaat’ın yöneticisi İsmail Fırat’ın iş ziyaretlerinde olması nedeniyle katılamadığı açıklandı.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Ağcabağ’ın ifadeleri şu şekilde:

“Son güne kadar çalışacağız”

Yönetime talip olduklarını ancak önlerinin henüz açılmadığını belirten Ağcabağ, “Hiçbir şekilde önümüzün açılmadığını görüyoruz. Bunu Mehmet Yiğiner de söylüyor zaten. Pazartesi günü delege listesini istemek için son hamleyi yapacağız. İstediğimiz sonucu alamazsak bu konuyla ilgili dava açacağız. Arkadaşlarımız hazır, onları da delege yapmak istiyoruz ancak Başkan Yiğiner, arkadaşlarımızı kongre salonuna almayacağını açık bir şekilde söyledi. Biz, kongre gününe kadar bu konuyla ilgili çalışacağız” dedi.

“Neden kongre yapıyorsunuz?”

Bu işin sonunu 30 Temmuz tarihinden sonra da bırakmayacaklarını söyleyen Murat Ağcabağ, “Başkan Yiğiner’e şu soruyu sormak lazım. Madem hiç kimseyi delege yapmayacaksınız ve başkan adaylarının önünü açmayacaksınız kongre yapmanızın anlamı nedir? Kendisini tatmin etmek için mi kongre yapıyorsunuz? Biz, Ankaragücü’nün yönetimine talibiz. Bu iş için çok ciddiyiz. Bu işin peşini, 30 Temmuz’dan sonra da bırakmayız. Bizim için henüz ilk raunttur bu. Yönetimi alana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yönetimimiz, ne olursa olsun dağılmayacak” diye konuştu.

“Kendi delege listesinden bile korkuyor”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in kendi delege listesinden bile korktuğunu ileri süren Murat Ağcabağ, “Ankaragücü, çok büyük bir camia ancak mevcut Başkan Mehmet Yiğiner’in bu camianın ağırlığını taşıyamadığının kanaatindeyim. Madem güçlüsünüz, rakip adaya neden müsaade edilmiyor. Zaten kendisi de, ‘Kongrenin başı ve sonu belli’ dedi. Delegeleri kendisi kayıt etti. O halde neden aday olamıyoruz, bilmiyorum. Kendi delege listesinden bile korkan bir yapıyla karşı karşıyayız. Camiamız bunu hak etmiyor. Şu an 905 delege olduğu söyleniyor, gerçekten şu sayıda delege var mı bilinmiyor. Bu delegelerden kaçı, Ankaragücü taraftarıdır bilinmiyor. Göreve geldiğimizde, Ankaragücü’nün başkanını taraftarlar seçecek. Delegelik sistemini, taraftarlarımıza açacağız. En önemli projelerimizden biri bu olacak” ifadesini kullandı.

“Mehmet Yiğiner, kendisi çalıyor kendisi oynuyor”

39 kişilik ekibiyle beraber kongrenin yapılacağı günde salona gideceklerinin altını çizen Ağcabağ, “30 Temmuz tarihinde başkan olamazsak bile sonuna kadar uğraşacağız. Bu daha ilk raundumuz olacak. 39 kişilik ekibimiz ile birlikte kongre salonuna gideceğiz. Bizlere, tiyatro oynadığımızı söylüyor. Asıl tiyatro, kongre salonunun içinde oynanacak. Mehmet Yiğiner, şu an kendisi çalıyor ve kendisi oynuyor. Bu durumun başka bir açıklaması yok. 39 kişiden herhangi birimizi delege yapmazsa içeri girmeyeceğiz. Ya hep birlikte bu işi yapacağız ya da sonuna kadar bekleyeceğiz. Sonuna kadar takipçisi olacağız, bir gün kendisi ‘Pes’ edecek” dedi.

“Başkan adayı olursam seçimi kazanırım”

Seçimi girdiği takdirde kongreden başkan olarak çıkacağına inandığını aktaran Ağcabağ, “Delege listesine ulaşırsak emin olun, biz seçimi kazanırız. Kendisinin yazdığı delege sayısı en fazla 300 kişidir. Toplam kongre üyesi sayısı ise 900 diye biliyoruz. Biz, kongreye girebilirsek seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Bundan da eminim. Şu an tek aday gibi göründüğü için en fazla 250 kişi kongreye katılacaktır. Çift aday olursa 800-900 kişi orada olacaktır ve bu sayede seçimi kazanırım. Tek aday imajı verildiği için kongre üyelerimiz, kongreye pek ilgi göstermez. Seçimi kazanacağımı bildiği için delege listesini bizden saklıyor. Bunu, demokratik bir durum olarak açıklayamayız. Eğer kongre salonuna bizi almazsa o saatten sonra kendisinin düşünmesi lazımdır” diye konuştu.

“Camianın yüzde 90’ı Yiğiner’i istemiyor”

Ankaragücü camiasının yüzde 90’ının Mehmet Yiğiner’i istemediğini ileri süren Murat Ağcabağ, “Siyasetçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve MKE, kendisini istemiyor. Bu, kendisinin net bir şekilde beyanıdır. Camianın da yüzde 90’ı kendisini istemiyor. Kimsenin istemediği bir yerde, Ankaragücü’nün başkanlık koltuğundan nasıl oturuyor, biz anlamıyoruz. İnsanları daha fazla germenin anlamı yok. Burası, kimsenin babasının çiftliği değil. Burası Ankaragücü, buranın tek sahibi vardır; o da büyük Ankaragücü taraftarlarıdır. Bunu, Mehmet Bey’in anlaması lazım. Burada kimse kalıcı olamaz. Bir an önce yaptığı bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Bu süreçten kimsenin zarar görmesini istemiyoruz, herkesin sakin olmasını istiyorum” dedi.

Ağcabağ’dan zaman aşımı iddiası

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in bazı konularda zaman aşımını sağlamak için göreve devam ettiğini iddia eden Murat Ağcabağ’ın ifadeleri şu şekilde:

“Er ya da geç, Ankaragücü’nün başkanı olacağız. Göreve geldikten sonra her şeyin hesabını soracağız. Ankaragücü’ne kimler zarar verdiyse bunun bedelini ödeyecekler. Mehmet Yiğiner, benim kanaatimce 10 yılı doldurmak istiyor. Kaçırdıkları şu var; zaman aşımını perdeleyen kim varsa suç onundur. Bu unutulmamalıdır“

“Hiçbir bankaya borcum yok”

Başkan Mehmet Yiğiner’in kendisine iftiralar attığını söyleyen Ağcabağ, “Başkan Mehmet Yiğiner, bize bazı iftiralar attı. Bizimi bankalara kredi borcumuz olduğunu söyledi. Borcumuz şu an yok. Neden böyle konuşmalar yapıyor, bilemiyoruz. Mal varlığımı açıklayabilirim, ben başkan adayıyım. Bundan çekinmem. Kendisinin dediği gibi ‘batık!’ filan değiliz. Kimseye herhangi bir şekilde borcumuz yok. Kendisi, son 7 senedeki mal varlığını açıklamadığı için bize karşı bu ithamlarda bulunuyor. Kendisinde ne kadar olumsuz işler varsa karşı tarafa iftira atıyor” dedi.

“Melih Gökçek’i sevmediğimi herkes bilir”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in dediği gibi Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bir bağlantısı olmadığını belirten Ağcabağ, “Bana, Melih Gökçek’çi diyor. Benim, Melih Gökçek’i sevmediğimi, beni tanıyan herkes bilir. Onunla mahkemelik olduğumuzu da herkes bilir. Bu, gizli kapaklı bir durum değil. 39 kişilik ekibimde, Melih Gökçek ile ticari bir bağı olan hiç kimse yok. Yönetimi de, ‘Melih Gökçek oluşturdu’ dedi, böyle bir şey söz konusu bile değil. Bize, ‘İstanbul tayfası’ dedi. Kimliklerimize baktık, 39 kişiden İstanbullu bir kişi bile yok. Kendisi, ‘Güçlü bir yönetim oluşturdum’ dedi ancak ondan sonra Ankaralı iş adamlarına seslenip onları yönetime davet etti. Demek ki yönetiminde hiç kimse yok” şeklinde konuştu.

“Emre Mor ile görüştük”

Türkiye’nin yakından tanıdığı teknik direktör ve oyuncularla görüştüklerini açıklayan Murat Ağcabağ, “Yönetime geldiğimizde transfer yasağı gibi bir sorunumuz olmayacak. Görüştüğümüz teknik adamlar var. Bu konuda sıkıntı yok ancak insanları daha fazla bekletemeyiz. Ankaragücü’nün mevcut hali, iyi bir görüntü çizmiyor. Başkan ve yönetim de yok. Hiç kimseyi bu şekilde bekletemeyiz. Türkiye’nin kabul ettiği yerli bir hocanın üzerinde duruyoruz. Oyuncu kadromuz da hazır. Türkiye’nin bildiği çok iyi isimlerle ilgileniyoruz. En son Emre Mor ile görüştük, en azından bu ismi söyleyebilirim. Görüştüğümüz isimlerin kalitesini bu şekilde size aktarabilirim. Güçlü yönetimimizle bunları başarmamız, hayal değil. Getiremeyeceğiz bir teknik direktör ve oyuncu yok. Bu, böyle bilinsin” dedi.

“Yiğiner’in projesi, bizden gelecek para”

Ankaragücü’nün mevcut yönetiminin transfer yasağını kaldırıp kaldıramayacağı hakkındaki soruyu cevaplayan Ağcabağ, “Biz Ankaragüçlüyüz. Ankaragücü’nün mevcut yönetimin transfer yasağını kaldırmama ihtimalini değerlendirmek istemiyoruz. Bu durumun aksini düşünmek istemiyoruz. Yiğiner’in transfer yasağını kaldırmasını gönülden istiyoruz. Aynı zamanda projelerini de açıklamasını bekliyoruz. Biz, kendisi beğenir ya da beğenmez projelerimizi açıkladık. Kendisinin bir tane projesi var, o da; bizden gelecek olan 35 Milyon TL’yi oyunculara dağıtmaktır. Başka bir projesini duymadık” diye konuştu.

Uzun vadeli hedefler

Göreve geldikten sonra uzun vadeli hedefleri hayata geçireceklerini söyleyen Ağcabağ, “Yönetime geldikten sonra hedefimiz şampiyonluk demek isteriz ancak bunun için sürdürülebilir bir ekonomi gereklidir. Önümüzde Bursaspor örneği var. Şampiyon oldu fakat ekonomisi iyi yönetilemediği için bu sene küme düştü. Bunun için tesisleşip alt yapımızı yukarı çıkarmamız lazımdır. Bizim, uzun vadeli hedeflerimiz var. Göreve geldikten sonra göreceksin, hedeflerimize teker teker ulaşacağız” dedi.

“Kulüp, iki kişi tarafından yönetiliyor”

Ankaragücü’nin mevcut yönetiminden neden ayrıldığını açıklayan Ağcabağ, “Ankaragücü’nün mevcut yönetiminin tek amacı var, o da geçmişi perdelemektir. Mali asbaşkan olduğumuz dönemde bir tane fiş bile görmedim. Kulüp, iki kişi tarafından yönetiliyor. Böyle olduğunu görünce yönetimden ayrıldım. Sayın Yiğiner ve Seyit Ali Bey haricinde kulüpte neler olduğunu kimse bilmiyor” dedi.

“Ankaragücü’nün siyasetin içine girmesi yanlış”

Ankaragücü’nün siyasetin içine bu kadar girmesini doğru bulmadığını belirten Ağcabağ, “Ankaragücü’nün bu kadar siyasetin içinde olması doğru değildir. Sayın Başkan Mehmet Yiğiner, her gün bir siyasetçinin yanına gidiyor. Sürekli bir arayış içerisine giriyor. Bir kulübün gerçekten bunlara ihtiyacı yok. Ankaragücü’nün yapısına uyan bir durum değil. Ankaragücü’nün her siyasetçiye aynı uzaklıkta olması gerekir. Onlar zaten gelir, Ankaragücü’nün başkanının gitmesine gerek yok” dedi.

Bilal Erdoğan ile neden görüştü?

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilal Erdoğan ile yaptığı görüşmenin Ankaragücü ile ilgisi olup olmadığı konusuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ağcabağ, “Benim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iyi bir ilişkim vardır. Ayda en az 1 kez elini öpmeye giderim. İYİ Parti ile de aram iyidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile de fotoğraflarım vardır. Sayın Bilal Erdoğan ile görüşmem, futbolla alakalı bir konu değildi. Bir vakfın ziyaretinin konusunu görüştüğümüz bir anın fotoğrafıydı. Birçok siyasetçi ile aramın iyi olduğunu söylememe gerek yok zaten. Her görüşmemi, Ankaragücü’ne yormaya gerek yok” dedi.

“Eryaman Stadyumu’nun isim sponsorluğu için Azeri bir firma ile görüştük”

Göreve gemleri halinde Eryaman Stadyumu’na isim sponsoru alacaklarını söyleyen Ağcabağ, ”Eryaman Stadyumu’na isim sponsorluğu alma noktasında, Azeri bir firma ile görüşmelerimiz var. İsmini şu an açıklamak istemiyorum. Başkan olduğum takdirde, o ismi herkes duyacak. Türkiye ile iş yapan büyük bir firma. Bu ismi, neredeyse bütün vatandaşlarımız yakından biliyordur” ifadelerini kullandı.

“Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım ile görüştüm”

Ankaragücü’nün eski başkanları ile fikir alışverişi yaptığını belirten Ağcabağ, “Ankaragücü’nün menfaati adına eski başkanlarımızdan Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım ile görüşüyorum. Cemal Aydın ile muhabbetimiz, çok eskiye dayanır. 2005 yılında İlhan Mansız’ın Ankaragücü’ne transferinde büyük bir rolüm olmuştu. Kendi menfaatlerim için değil, Ankaragücü adına bu görüşmeleri yapıyorum” dedi.

“Mehmet Yiğiner, güven vermiyor”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’e iş adamlarının güven duymadığını ileri süren başkan adayı Murat Ağcabağ, “Ankaragücü’nün şeffaflaşma konusunda ciddi sorunları var. Yönetimin, güven ve samimiyet anlamında problemleri var. Sponsor bulamaması ve maddi kaynak oluşturamamasını buna bağlıyorum. Güven vermezseniz kimseden para alamazsınız. MKE’den yardım alamama konusunu da buna bağlıyorum. MKE’den yönetici almama durumu da onun döneminde başladı. Ankara’daki iş adamları da kendisine güvenmiyor. Siyasi yapı da kendisine güvenmiyor. Delegelerin de kendisine güvenmediğini, bize delege listesini vermemesinden anlıyoruz. Sorunları başka yerde aramaya gerek yok, Yiğiner’in aynaya bakıp kendisiyle sohbet etmesi lazım. Bu sohbetin üçüncü dakikasında kendisiyle bile kavga edecektir” diye konuştu.

“Mehmet Yiğiner ile canlı yayına çıkmaya hazırım”

Başkan Mehmet Yiğiner ile canlı yayına çıkmaya hazır olduğunu bildiren Murat Ağcabağ, “Başkan Yiğiner’in dediklerini duyunca kahkaha atıyoruz. Dediklerine kendisi bile inanmıyordur. Kendisinin çok delikanlı bir adam olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kanalda, kendisi ile canlı yayına çıkmaya hazırım. Sorduğum sorulara kendisi cevap veremez. Basının sorduğu sorulara bile farklı cevaplar veriyor. Benimle canlı yayına çıkmaya korkmasın” dedi.

“ATO ve ASO’ya yönetimimizi tanıttık”

Son günlerde ATO ve ASO’nun başkanlarına yaptığı ziyaretlere açıklık getiren Ağcabağ, “Son dönemde ATO Başkanı Gürsel Baran’ı yönetimimizle beraber ziyaret ettik. Kendisinin bize güvendiğini biliyorum. Ben ve yönetimimde bulunan bazı arkadaşlarım, ATO’da meclis üyesidir. Sayın Baran, Ankaragücü’nün yönetimini almamız halinde başarı olacağımızı düşünüyor. Daha sonra ise Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’i ziyaret ettik. Kendisi de çok mutlu oldu. Önemli olan şu ki, bu makamları ziyaret ederken hiçbir şekilde para istemedik. Biz, sadece kendilerine yönetimimizi tanıttık” diye konuştu.

“Delegelik rakamını isteyeceğiz”

Son olarak, kongre öncesi yapılacak son hamlelerini açıklayan Ağcabağ, “Biz, 39 kişilik ekibimizin isimlerini Ankaragücü’nün yönetimine ulaştıracağız ve delege yapmak için rakam isteyeceğiz. Hem delegelik hem de üyelik ücretini ödemek istediğimizi kendilerine söyleyeceğiz. Kendisi, bizim kongreye girmemizi istemeyip bizden korktuğunu gösterirse bizim mücadelemiz burada bitmeyecek” dedi.

“Dünya’da ve Türkiye’de böyle bir ücret yok”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in “500 Bin TL’ delegelik ücreti isteğine de cevap veren Ağcabağ, “Ankaragücü; hükümetten, belediyeden ve federasyondan para istedi ancak alamadı. Bunlar olmayınca en sonunda bizim yönetimden para istemeye başladı. Dünya’da ve Türkiye’de 500 Bin TL’lik bir delegelik ücreti olduğunu sanmıyorum. Güçlü bir yönetim olunca delege ücretlerinin bu boyuta geleceğini de gördük. Normalde delegelik ücretinin 2 bin TL olduğunu biliyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.