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Enzo Crivelli, Medipol Başakşehir'de
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ENZO CRİVELLİ, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Enzo Crivelli, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yönecisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.

 
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