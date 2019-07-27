Geçtiğimiz gün vefat eden Ankaragücü’nün eski başkanlarından Emin Gök, son yolculuğuna uğurlandı.
Maltepe Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben yapılan törene Ankaragücü’nde başkan yardımcılığı görevini yürüten Metin Akyüz, sarı-lacivertli takımın eski başkanlarından Cengiz Topel Yıldırım, çok sayıda Ankaragücü taraftarı ve merhumun yakınları katıldı.
Emin Gök’ün cenazesi, yarın Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Çilehane’ye defnedileceği öğrenildi.
Emin Gök, MKE Genel Müdürü olduğu 1992-93 sezonunda Ankaragücü’nde başkanlık yapmıştı.
Klasspor ailesi olarak Emin Gök’e Allah’tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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