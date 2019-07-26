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Emin Gök hayatını kaybetti
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EMİN GÖK HAYATINI KAYBETTİ

Emin Gök hayatını kaybetti

Ankaragücü'nün eski başkanlarından Emin Gök, hayatını kaybetti.

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Ankaragücü'nde 1990'lı yıllarda başkanlık yapan Emin Gök, hayatını kaybetti.

Emin Gök'ün cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Ankara Maltepe Camiinde kılınacak öğle namazına müteakiben 28 Temmuz Pazar günü saat12.00'de Nevşehir Hacıbektaş ilçesinde Çilehane'de defnedilecek. 

Klasspor ailesi olarak Ankaragücü'nün eski başkanı Emin Gök'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve dostlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

 
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