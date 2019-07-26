Ankaragücü'nde 1990'lı yıllarda başkanlık yapan Emin Gök, hayatını kaybetti.
Emin Gök'ün cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Ankara Maltepe Camiinde kılınacak öğle namazına müteakiben 28 Temmuz Pazar günü saat12.00'de Nevşehir Hacıbektaş ilçesinde Çilehane'de defnedilecek.
Klasspor ailesi olarak Ankaragücü'nün eski başkanı Emin Gök'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve dostlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
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