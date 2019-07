Ozornwafor: "Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum"

Nijeryalı savunma oyuncusu, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda Almanya'nın Augsburg takımıyla oynanan ve 4-1 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçlarının kendisine tecrübe kattığını aktaran 20 yaşındaki stoper, "Çok genç bir oyuncuyum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu maçta oynamak bana bir tecrübe kazandırdı. Benim için en önemli şey, her geçen gün yeni bir şeyler öğrenebilmek." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takıma bir an önce alışması gerektiğini aktaran Ozornwafor, "Profesyonel oyuncuysanız geldiğiniz takıma bir an önce adapte olmanız gerekiyor. Sezonun başlamasına çok fazla zaman kalmadı. Hocamızın istediklerine ve takıma bir an önce alışmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda tecrübeli oyuncu Ryan Babel'in kendisine bir video izlettiğinin hatırlatılması üzerine Ozornwafor, "Babel bana bir video izlettirdi ve öğütlerde bulundu. Hocamdan, hocalarımdan ve takım arkadaşlarımdan her gün bir şey öğreniyorum. Öğrenmeye açık bir insanım. Bu şekilde kendimi geliştireceğim." açıklamasında bulundu.