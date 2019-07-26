Everton yeni stadını tanıttı

Cenk Tosun'lu Everton, 1892'den beri maçlarına ev sahipliği yapan Goodison Park'a veda etmeye hazırlanıyor.
İngiliz kulübü, Mersey Nehri'nin yanına yapılacak yeni stadını futbol dünyasına tanıttı.
300 milyon sterline mal olması beklenen stadın, 2022'de tamamlanması hedefleniyor.
Modern bir görümüne sahip olacak yeni stadyumda, Goodison Park esintisi devam edecek.
Tuğla ve çelikten inşa edilecek stadın çatısı ise camdan yapılacak.
Stadyum, 52 bin futbolsevere ev sahipliği yapacak.
İlerleyen dönemde ise bu kapasite 62 bine yükseltilebilecek.
Yeni stadyum, özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Saha ile tribün arasındaki mesafe 5 metre olacak.
Koltuklarda raylı sistem kullanılacak. Böylece gelecekte kural değişikliği yapılması halinde seyirciler maçı rahatlıkla ayakta izleyebilecek.
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