﻿
Everton yeni stadını tanıttı
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVERTON YENİ STADINI TANITTI

Everton yeni stadını tanıttı

Cenk Tosun'lu Everton'a yeni stadyum. İngiliz kulübü, 52 bin kapasiteli yeni evini görücüye çıkardı. Modern bir görünüme sahip olacak stadyum, özellikleri ile dikkat çekiyor.

195 Okunma
 
 

Cenk Tosun'lu Everton, 1892'den beri maçlarına ev sahipliği yapan Goodison Park'a veda etmeye hazırlanıyor.

İngiliz kulübü, Mersey Nehri'nin yanına yapılacak yeni stadını futbol dünyasına tanıttı.

300 milyon sterline mal olması beklenen stadın, 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

Modern bir görümüne sahip olacak yeni stadyumda, Goodison Park esintisi devam edecek.

Tuğla ve çelikten inşa edilecek stadın çatısı ise camdan yapılacak.

Stadyum, 52 bin futbolsevere ev sahipliği yapacak.

İlerleyen dönemde ise bu kapasite 62 bine yükseltilebilecek.

Yeni stadyum, özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Saha ile tribün arasındaki mesafe 5 metre olacak.

Koltuklarda raylı sistem kullanılacak. Böylece gelecekte kural değişikliği yapılması halinde seyirciler maçı rahatlıkla ayakta izleyebilecek.

 
ETİKETLER
1
Mehmet Yiğiner: "Genel kurulun başı ve sonu belli"
1
Ankaragücü, Altınordu ile yenişemedi!
Emrullah Şalk, Adana Demirspor'da
3
Ankaragücü'nde üyelik ihraçlarına yoğun tepki
3
Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım geri döndü
Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿