Sivasspor'da Vieira için sürpriz doğum günü kutlaması

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, Vieira için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.
Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, futbolcunun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla kutlandı.
Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Vieira, daha sonra tebrikleri kabul etti.
???? Hollanda’da yeni sezon öncesi kamp yaptığımız otelde Portekizli sporcumuz Hugo Vieira için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Hugo Vieira kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti. pic.twitter.com/9AatMfcfCR— Sivasspor (@SivassporKulubu) July 25, 2019
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