İspanya'da Griezmann krizi

Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki Antoine Griezmann'ın krizi devam ediyor.
İki kulüp arasında yaşanan tartışmaya, lig yönetimi de dahil oldu.
Fransız futbolcu hakkında açıklama yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, Griezmann'ın lisansının iptal edilebileceğini söyledi.
Tebas, ''Atletico Madrid'in bize yaptığı şikayeti dikkate alacağız ve şüpheleri ortadan kaldırmak adına bir karar vereceğiz'' dedi.
Barcelona, Griezmann'ın 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini 12 Temmuz'da ödediğini açıklamıştı.
Atletico Madrid ise bu transferin 1 Temmuz'dan önce gerçekleştiğini iddia ederek, bedelin 200 milyon euro olduğunu belirtmişti.
İki kulüp daha önce 2017 yılında da Griezmann için karşı karşıya gelmiş ve Madrid ekibi FIFA'ya başvurmuştu.
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