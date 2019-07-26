Yabancıda tercih Brezilya'dan yana

Beşiktaş, Douglas'ı transfer ederek savunmasının sağ tarafını güçlendirdi.

Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlıların tarihindeki 138'inci yabancı oyuncusu oldu.

Douglas ayrıca, Beşiktaş'ın 21'inci Brezilyalı olarak kayıtlara geçti.



Yabancı tercihinde ağırlık Brezilya'dan

Kara Kartal, geride kalan dönemde en çok yabancı futbolcu seçimini sambacılardan yana kullandı.

Beşiktaş'ın formasını ilk giyen Brezilyalı Ronaldo'ydu.

2001 yılında siyah beyazlı kadroya dahil olan sambacı, vatandaşı Zago ile savunmada başarılı bir performansa gösterdi.

İkili, 100'üncü yıl şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Beşiktaş tarihine adını yazdıran bir diğer sambacı ise Bobo..

2006 yılında siyah beyazlılara transfer olan başarılı futbolcu, 206 maçta 83 gol 28 asistlik performans sergiledi ve bir de şampiyonluk yaşadı...

Beşiktaş'a, Douglas'tan önce transfer olan son Brezilyalı ise Vagner Love'dı.

Süper Lig'de gol krallığı yaşayan sambacı, siyah beyazlılarda beklenen performansı sergileyemedi.

Beşiktaş, Douglas ile birlikte transfer ettiği 21 Brezilyalı'nın 9'unu savunmadan yana kullandı.

Daha önce, Ronaldo, Marinho, Zago, Sidnei, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes ve Adriano Correira, geri 4'lüde görev yapmıştı.