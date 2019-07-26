1953 yılından beri hep aynı isim

Sahada ya da kulübede sırtında Maldini yazan birinin bulunması her zaman Milan taraftarını rahatlatmıştır.

Milano'nun son 65 yılında birçok şey değiştiyse de hala değişmeyen bazı şeyler var.

Bunlardan biri de Maldini geleneği.

Cesare ve Paolo'dan sonra Milano ekibi Daniel Maldini ile mekanın sahibi biziz demeye devam ediyor.

1953 yılında Cesare Maldini'nin imzasıyla kırmızı siyahlı ekiple tanışan ailede soyad gibi forma da kuşaktan kuşağa devrediliyor.

13 yıl büyükbaba, 24 yıl da baba Maldini'nin terlettiği formanın son sahibi torun Daniel Maldini oldu.

17 yaşındaki genç oyuncu, Milan formasını ilk kez Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Milan'ın şu an sportif direktörü baba Paolo Maldini oğluna güveniyor.

Maldinilerin son sürümü öncekilerden farklı olarak forvet pozisyonunda oynuyor ve ilk sahnesi sonrası olumlu eleştiriler aldı.

Genç oyuncu özellikle oyunu okuması ve yetenekleriyle ön plana çıktı.

Özellikle Paolo, 24 yıllık Milan kariyerine 5 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 26 kupa sığdırmış, büyükbaba Maldini ise futbolculuktan sonra teknik adamlık ve danışmanlık da olmak üzere İtalyan devinde birçok pozisyonda görev almıştı.

2016 yılında hayatını kaybeden Cesare, torununun Milan forması giydiği günü belki göremedi ancak onu izleyen dünya devinin taraftarları geleceğe umutla bakıyor.