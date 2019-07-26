Avrupa basketbolunda transfer rüzgarı

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin yeni ekibi Zenit, transferde bombayı patlattı.
Rus temsilcisi, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli uzun Gustavo Ayon'u kadrosuna kattı.
NBA dönüşünde son 5 sezonunu Real Madrid'de geçiren Ayon, Zenit ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Evans Khimki'de
Bir diğer Rus temsilcisi Khimki de Darüşşafaka'dan ayrılan Jeremy Evans ile anlaştı.
4 numara pozisyonunda oynayan Evans, 2016-2017 sezonunda da Khimki formasını giymişti.
Milano'da kanat takviyesi
Olimpia Milano, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen kanat oyuncusu Michael Roll’u kadrosuna kattığını açıkladı.
32 yaşındaki oyuncu, daha önce ülkemizde Bornova Belediye, Büyükçekmece, Türk Telekom ve Beşiktaş'ta ter dökmüştü.
Münih'den önemli transfer
Derrick Williams'ı Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Bayern Münih ise, uzun rotasyonuna önemli bir takviye yaptı.
Bavyera ekibi, NBA patentli oyuncu Greg Monroe'yu kadrosuna kattı.
2010 NBA Draftı’nda 7. sıradan seçilen Monroe, Detroit, Toronto, Milwaukee, Boston ve Phoenix formaları giydi.
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