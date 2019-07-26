Mehmet Yiğiner: "Genel kurulun başı ve sonu belli"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 30 Temmuz tarihinde Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacak olağanüstü kongre öncesi, Klasspor TV’nin konuğu oldu.

“Gündem Ankaragücü” programında, Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas’ın sorularını yanıtlayan Başkan Mehmet Yiğiner, gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yeni sezon, birlik ve beraberlik yılı olmalıdır”

Yaklaşık 7 senedir Ankaragücü’nde başkanlık yaptığını ve sarı-lacivertli takımın var olması için uğraştığını belirten Mehmet Yiğiner, “Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da geçen sürede Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkardık. 2018-19 sezonu bizim açımızdan kaos yılı olarak geçti. 2019-20 sezonunun ise birlik ve beraberlik sezonu olmasını istiyoruz. Hamlelerimiz hep bu yönde oluyor” dedi

“Fırsat verdik, kongre kararı aldık”

Başkanlığa aday olduğunu söyleyen kişilerin icraat yapabilmesi için olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirten Yiğiner, “İçimizden çıkan bazı kişiler, başkanlığa aday olduğunu söyledi. Hatta 70 Milyon TL’lerinin hazır olduğunu söyledi. 35 Milyon TL’yi de nakit vereceklerini söylediler. Bu paranın bir sezonu kurtaracak bir tutar olduğunu biliyoruz. Bu kişilere fırsat vermek için 30 Temmuz’da Genel Kurul yapacağımızı duyurduk. Bu söylenen paralar, henüz kulübün kasasına girmedi. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı, biz beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Sadece Murat Ağcabağ ve Abdullah Karaata kongre üyesi”

“Ankaragücü manevi değeri çok yüksek bir kulüptür. İmalat-ı Harbiye ruhumuzu devam ettiriyoruz. Buraya aday olan insanların dürüst ve samimi olması lazım.” diyen Başkan Yiğiner, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Ankaragücü ile hiç alakası olmayan ve bu kulüp ile yolu kesişmeyen insanlar, Murat Ağcabağ’ın ekibinde olduğunu açıkladı. O açıklanan listede, sadece Murat Ağcabağ ve Abdullah Karaata’nın Ankaragücü’nün delegesi olduğu söyleyim size. Yasal olarak bu iki kişi dışında diğer isimleri salona alma şansımız yok. Bırakın aday olmayı, salona girme şansları sıfır. Delege olmayan insanların, ‘Ankaragücü’nü yöneteceğiz’ demesini gayriciddi buluyorum“

“Delege olmayanlar salona giremez”

Delege olmayan kişilerin kongre sırasında Necmettin Erbakan Kongre Salonu’na giremeyeceğini tekrar hatırlatan Yiğiner, “Başkan adayı olduğunu açıklayan kişilerde, hem ses hem de görüntü olacak. 22 Temmuz günü kongre salonunda yaşananlara gülüyoruz. Orada yaşananlar tamamen tiyatroydu. Gerçekler, 30 Temmuz’da sahne alacak. Kanunen salona giremeyen kişiler, projelerini ve planlarını anlatıyor. Delege olmayan kişiler, delege listesini soruyor” dedi.

“Elini, vicdanına koysunlar!”

Bazı taraftar gruplarının yendikleri maçların ardından bile kendilerini istifa etmesinin izahını bulamadığını aktaran Yiğiner, “Geçen sezonun başında ciddi hatalar yaptık, bunu kabul ediyoruz. Mühim olan bu hatalardan dönmektir. Biz, parçalayıcı değil, birleştirici olacağız. Mesela, Kayserispor’u deplasmanda 2-0 yenmişiz, bazı taraftarlar bizi eleştirmeye başladı. Bunun bir izahı yok. Kendi sahamızda Sivasspor karşısında 3-0 öndeyken bile “yönetim istifa” diye bağıran bir grup vardı. Bu hangi ruh halinin yansımasıdır bilemiyoruz. Bazı kişilerin, bu durumu elini vicdanına koyarak cevaplamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Melih Gökçek ile Ankaragücü konusunda anlaşamadık”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile bir türlü yıldızlarının barışmadığını aktaran Yiğiner, “Melih Gökçek’in Ankara’ya önemli hizmetleri dokundu ama kendisiyle Ankaragücü konusunda anlaşamadık. Kendisi, benim Ankaragücü’nde başkan olmamı istemedi. Kendisi istemedi ama ‘Ankaragücü, amatör lige gitmesin’ diye başkanlığa soyundum. Kendisinden zaman zaman destekler gördük ama Osmanlıspor’a verdiği destek gibi bize maddi yardım yapmadı. Kendisinden gereken desteği alamadık, bir türlü yıldızımız barışmadı” şeklinde konuştu.

“Ankaralılığın vermiş olduğu konuşma tarzıyla…”

Ankaralılığın vermiş olduğu konuşma tarzıyla bazen sert konuştuğunu ifade eden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bazı siyasi partilerin toplantılarında, ‘Ankaragücü’ne destek yoksa oy da yok’ dedim. Ankaralılığın verdiği söyleyiş tarzıyla bu konularda tepki gösterdik. Biraz daha kibar olabilirdim ama Ankaragücü için yaptım bunu. Bazı konularda kitabın ortasından konuşuyoruz, süsleyemiyoruz. Biz, Ankaragücü için bu şekilde konuştuğumuzu kabul ediyoruz. Bazıları ise bu görüntüleri kullanarak art niyetli çalışmalar içerisine girdi” diye konuştu.

“Sponsorluklardan istediğimiz paraları alamadık”

“Ankaragücü, 1. Lig’de iken büyük paralara ihtiyacı yoktu. Çarkı döndürebiliyorduk. Hatta devre arasında transfer yasağını bile kaldırmadık. O seneki bu stratejimizin ardından şampiyon olduk” ifadelerini kullanan Başkan Mehmet Yiğiner, sponsorluklardan istedikleri paraları alamadıklarını aktardı.

Yiğiner, “Süper Lig’de mücadele eden birçok kulüp, sponsorluk anlaşmalarından 20 Milyon TL alıyor. Biz de MKE’den en az 10 Milyon TL alabilseydik geçen seneki sıkıntıları yaşamazdık. 2 sene içerisinde Süper Lig’e çıkınca gelir ve gider farkı oldu. Futbolcuların da alacakları yükseldi. Bu süreci iyi yönetmek gerekiyor” dedi.

“Yüzde 18’lik KDV oranı, yüzde 1’e düşmelidir”

Transfer yasağının kaldırmak istediklerini ancak KDV’de uygulanan % 18’lik dilimin ciddi bir engel oluşturduğunu vurgulayan Yiğiner, “Transfer yasağımız devam ediyor. Oyuncuların alacaklarından ziyade SSK ve vergi borçları önümüzü tıkıyor. Süper Lig’de uygulanan KDV ve stopaj vergisi uygulaması bizleri yoruyor. Uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı, yüzde 1’e düşmelidir. Borçları yapılandırma yapsak bile yüzde 18’lik KDV’den kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sadece bizim sorunumuz değil, Süper Lig’de oynayan tüm kulüplerin sorunudur. Türk futboluna destek olunmak isteniyorsa vergi oranlarının düşmesi gerekiyor. Vergi oranlarının bu kadar yüksek olması, sporun önünde ciddi bir engel olarak duruyor” diye konuştu.

“30 Milyon TL, Ankara için büyük bir meblağ değil”

Yayıncı kuruluş ile oluşan anlaşmazlıklardan dolayı oradan gelmesi gereken gelir kalemine bir türlü ulaşamadıklarının altını çizen Başkan Yiğiner, “Yeni sezon öncesi 30 Milyon TL bulursak seneyi kurtarmış oluruz. Bu tutar, Ankara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi için yüksek meblağlar değil. Ayrıca yayıncı kuruluş anlaşmaya uymadığı için oradan paraları henüz alamadık. Bu yerlerden maddi destek gelirse sezonu rahatlıkla tamamlarız. Bu para ile hem transfer yasağını kaldırırız hem de yeni oyuncuları takviye ederiz. Eksik olan bölgelere ise en az 6-7 oyuncuyu almamız lazım. Transfer yasağını kaldırmak için 10 milyon avro gibi uçuk bir rakama ihtiyaç yok şu an. Geçen senelerde oynayan oyuncuların borçlarını ödemek gerekiyor. Süper Lig’de oynayan futbolcuların alacak davaları henüz sonuçlanmadı” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak ile görüştüm”

Bankalar Birliği ile yapılması beklenen borçların yapılandırma noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak ile görüştüğünü aktaran Yiğiner, “Yeni dönemde yapılandırma ile ilgili müracaatımızı yaptık. 15 Temmuz’da yapılan programda, bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak ile görüştük. Ankaragücü’nün durumunu kendilerine anlattım. Ziraat Bankası’nın Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile de özel görüştüm. Bizim, diğer kulüpler gibi 2-3 Milyar TL gibi bir paranın, yapılandırma taleplerinin olmadığını söyledim. Ankaragücü’nün en fazla 150 Milyon TL’lik borç kısmının yapılandırmasının yeterli olduğunu aktardım. Şunu da belirtmem lazım, bu para bize hibe edilmeyecek. Borçlarımız yapılandırıldıktan sonra 2 sene boyunca sadece faiz ödemesini yapacağız, daha sonra ise yapılandırma için gerekli olan ödemeleri yapacağız. Banka ile anlaşmamız bu şekilde olacak. Ancak henüz bir anlaşma yapamadık” şeklinde konuştu.

“Yapılandırma olursa biletler en az 50 TL olur”

Yeteri kadar kombine bileti satamadıklarını belirten Yiğiner, camianın bu konuda destek olması gerektiğini belirtti. Başkan Yiğiner, “Yeni sezona borçlarımızı yapılandırarak girersek bilet fiyatlarımız 50 TL’den aşağıya olamaz. Çünkü yapılandırma yaparken Eryaman Stadyumu’ndan gelir elde edeceğimizi taahhüt edeceğiz. Örnek veriyorum, kombine biletimiz 1000 TL olsa 22 bin bilet satsak hiç kimseye ihtiyacımız olmaz. Bunun üzerine sponsorlar da destek olursa kendi içimizden 30 Milyon TL’yi rahatlıkla buluruz. Camia olarak bunu başaracak güçteyiz. Geçmiş senelerde 2 bin kombine biletinin üzerine çıkamadık, camiamızın bu konuda daha çok destek vermesi lazım” diye konuştu.

“Toplam borç, 200 Milyon TL civarı”

Göreve geldikten sonra geçen 6,5 senede toplam borcu, yarıya düşürdüklerini ve şu an mevcut toplam borcun 200 Milyon TL civarı olduğunu aktaran Yiğiner, “Ankaragücü’nün şahıslara borcu, 60 Milyon TL’yi geçmez. Mesela, geçen sene kendi imkânlarımı kullanarak kulübe 10 Milyon TL girdi sağladım. Bu girdilerin aynı zamanda faizleri de oldu. Kulübün genel borcu ise 200 Milyon TL civarında diye tahmin ediyorum. Biz, bu kulübü 72 Milyon Dolar borçla devraldık, bu konuma getirdik. Kolay olmadı. Yani 350-400 Milyon TL borçla aldığınız bir kulübü yönetmek kolay değildir. Göreve geldikten sonra günümüze geçen sürede borcumuzu yarıya düşürdük. Diğer kulüplere göre ödenmeyecek bir borcumuz yok” dedi.

“İleriki dönemde mali kongre yapılabilir”

Şeffaflık adına ileri dönemlerde mali kongreler yaparak gelir ve gider tabloların açıklanabileceğini belirten Yiğiner, “İç çekişmelerden kurtulduğumuz zaman daha kurumsal yapıya kavuşup gelir ve gider tablosunu daha net açıklayabiliriz. Çok dağınık bir borç ödemelerimiz var, o sebeple her konuda şeffaf olamıyoruz. 30 Temmuz’da yapacağımız genel kurulda, bilanço rakamlarını açıklayacağız. Yıllık mali tablomuzu açıklama zorunluluğu tüzüğümüzde de yok zaten. Yönetim olarak ileriki dönemde mali genel kurul yapıp bilançoyu oluşturan gelir-gider tablolarını delegelerimize açıklayabiliriz. Şeffaflık adına önemli bir adım atmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Ağcabağ’ın ekibindekiler, 500 bin TL verirler ise delege olurlar”

Murat Ağcabağ’ın listesinde olan kişileri, sponsor olmaları halinde delege yapacağını söyleyen Yiğiner, “Murat Ağcabağ’ın yönetiminde bulunacağını söyleyen iş adamlarına şunu yapabiliriz, 500 bin TL vererek Ankaragücü’ne sponsor olurlar ise kendilerini delege yaparız. Firmalarının reklamını gerek stadyumda gerek ise tesislerde yayınlarız. Şu anki durumda delege olmadıkları için kongre salonuna bile giremezler. Tüzük gereği her sene 45 kişiyi üye yapabiliriz, bu oranı aşmayacak oranda onları delege yapabiliriz. Sponsor oldukları takdirde kendilerini delege yapacağıma söz veriyorum. Onun haricinde kürsüye çıkıp konuşma şansları bile olamazlar. Ağcabağ, bu şekilde aday da olamaz zaten” dedi.

“Melih Gökçek’in isteğine engel olmak için yüzde 5 kuralı geri geldi”

O dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bazı istediklerine engel olmak için yüzde 5 kuralını geri getirdiklerini aktaran Yiğiner, “Daha önce kaldırılan, bir yılda en fazla yüzde 5 oranında üye yapma maddesini en son kongrede geri getirdik. Lüzumsuz insanlar da üye olmasın diye bu kuralın geri gelmesini istedik. Sınırsız üye yapınca da büyüyeceğiz diye bir şey yok. Bu kuralı getirmemizin önemli bir sebebi vardı. O dönem Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olanı Melih Gökçek, kulübe 1000-1500 kişi üye yapmak istedi. Gökçek’e ‘Kişi başı 10 bin TL ile istediğinizi üye yapabilirsiniz’ dedim. Melih Başkan ise kendi üyelerinin 1 TL’den kayıt olmasını istedi. Ben de buna izin vermedim. Bu tip suiistimalleri engellemek için yüzde 5 kuralını geri getirdik. Ankaragücü, siyasi bir düşünce tarafından yönetilmemelidir. İmalat-ı Harbiye ruhumuz ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda bazen birtakım esneklikler gösteriyoruz, bunu da Ankaragücü’nün önü açılsın diye yapıyoruz. Siyaseten yönetime talip olanlara izin vermeyeceğiz” dedi.

“Ankaragücü Store’yi kulübümüz işletecek”

Yeni bir Ankara Store mağazasının Demirtepe’de gelecek hafta içinde açılacağını söyleyen Yiğiner, “Ankaragücü Store’dan para kazanmak istiyoruz. Bu konuda taraftarlarımızın talebi vardı. Store, yer altında olmasın ve daha merkezi bir yerde olsun istediler. 1 haftaya kadar Store mağazamızı açacağız. Camia olarak, Store’den forma ve malzeme alarak kulübümüze destek olmalıyız. Ankaragücü Store’yi kendimiz işletecek maddi güce sahip olduk. Yeni dönemde böyle olacak, geliri kulübe girecek” ifadelerini kullandık.

“Onlar destek verecek, biz ise teşekkür edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş ile uyum içerisinde olmak istediklerini belirten Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce Ankaragücü’ne yardım edeceğine dair sözler vermişti. Bu sözlerin yerine getirilmesini sabırla bekliyoruz. Seçilmiş başkanımız olan Mansur Yavaş ile hem Ankaragücü hem de esnaf odaları olarak uyum içinde çalışacağız. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Belediye Başkanımız ile uyum içerisinde olacağız. Onlar destek verecek, biz de teşekkür edeceğiz” dedi.

“Genel kurulun başı ve sonu belli”

Başkan Mansur Yavaş’ın kongreden sonra desteklerini aktaracağına inandığını dile getiren Yiğiner, “Mansur Yavaş ile seçildikten sonra defalarca görüştük. Her ortamda sözlerini hatırlattık. O da, ‘Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bu yardımları yapamıyoruz. Şirketler üzerinden sponsorluk anlaşması yaparak destek vermek istiyoruz” dedi. Son görüşmemizde ise yapacağımız genel kurulun ardından yardım yapacağını söyledi. Ben de, “Bu kongrenin başı ve sonu belli. Kimin seçileceği çok net” dedim. Kongreden sonra yardımları alacağımızı düşünüyorum” dedi.

“900 üyeden en az 450 kişinin ismini söylerim”

Başkan adayı olabilmek için 39 delege ile liste hazırlamak gerektiğinin altını çizen Yiğiner, “Genel kurulla ilgili şu bilgileri vermek istiyorum. Kongrede başkan adayı olabilmek için 13 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi, 10 yedek yönetim kurulu üyesi, 3 yedek denetim kurulu üyesi, 5 yedek disiplin kurulu üyesi bulmak gerekiyor. Bu da demek oluyor ki, 39 tane delegeye ulaşmak gerekiyor. Dışarıdan gelip Ankaragücü’nün yönetmeye talip olanların, bu sayıları bilme ihtimalleri yok. Ben ise delegelerin adını ve soyadını bile bilirim. 900 üyeden 450 kişiden fazla ismi sayarım. Bu konuda çok iddialıyımdır, yönetime talip olanlara, ‘hodri meydan’ diyorum” diye konuştu.

“Gençlerbirliği ile ortak girişim sözleşmesi imzalayabiliriz”

Eryaman Stadyumu’nun tahsisi hakkında da bilgi veren Başkan Mehmet Yiğiner, “Eryaman Stadyumu’nun tahsisi konusunda başvurumuz vardı. Yaklaşık 4-5 ay sonra olumsuz bir cevap aldık. Bakan Bey’den randevu talep ettik, bu konuyu tekrar görüşeceğiz. Gençlerbirliği, 1 senelik tahsis yapıp maç başına ödeme yapmak istiyordu. Bence bu durum, çok külfetli olur. Gençlerbirliği ile geçmiş yıllardaki gibi ortak girişim sözleşmesi imzalayıp giderlerini yarı yarıya ödeyebiliriz. Bence en mantıklısı bu şekilde olur. Gençlerbirliği, bizim kardeş takımımızdır. Tahsis ile ilgili net bir karar yok şu an için” dedi.

“Ahmet Ketenci’ye mesaj attığım doğrudur”

İş adamı Ahmet Ketenci ile tekrar görüşmek için kendisine mesaj çektiğini söyleyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, bu görüşme istediğinin karşısında istediği cevabı alamadığını söyledi. Yiğiner, “Beşiktaş maçı öncesi Ahmet Ketenci’ye mesaj attığım doğrudur. Garip karşılanabilir ama Ankaragücü için bu fedakârlığı yaptık. Hiç kimseye kendi işim için mesaj falan filan atmam. Ankaragücü’nün menfaatleri için yaptım bunu, bu böyle bilinmelidir. Ankaragücü’nün hizmetkârıyız, görev süremiz boyunca Ankaragücü’ne ne fayda sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Menajerlerin oyunlarını, Ahmet Ketenci’ye bağlamıyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. İki cephenin düşünceleri çok farklıdır. Ahmet Ketenci’nin konuyla ilgisi yok. Ancak menajerlerin oyunlarının bize sökme ihtimali yok” dedi.

“Tandoğan Tesisleri’nin tahsisi bize ait değil”

Tandoğan Tesisleri’nin tahsisinin kendilerine ait olmadığını söyleyen Yiğiner, oraya yatırım yapabilmek için MKE ile protokol imzalamak gerektiğini açıkladı. Yiğiner, “Altyapının önemini biliyoruz ve her seferinde de gündeme getiriyoruz. Yıllardır Tandoğan Tesislerimizde oyuncularımızı yetiştiriyorduk. Son dönemde oraya metro istasyonu yapıldığı için tesislerin bir kısmı yıkıldı. Bununla ilgili de MKE’ye ciddi bir bedel ödediler. Kalan kısmını da kendi imkânlarımızla yenileyeceğiz. Altyapıdaki oyuncularımız antrenman yapmıyor diye algılanmasın. Beştepe’deki iki antrenman sayımızda da her gün antrenmanlarını yapıyorlar. Burada tek hoş olmayan durum, Tandoğan Tesisleri’nin o otlu halidir. Tandoğan Tesisleri’nin tahsisi bize ait değil. Bu tip sebeplerden dolayı oraya yatırım yapamıyoruz. Bunun için ortak protokol imzalamak gerekiyor. Ancak Süper Lig’e çıkınca imza atılmadı bir türlü” dedi.

“O dönem kurduğumuz Ankaragücü AŞ, işimize yaradı”

Futbol şubesinin şirketleşmesi için geçen yıllarda çalışmaların maddi açıdan olumlu sonuç verdiğini ancak faaliyete geçirmediklerini belirten Yiğiner, “Zamanında Ankaragücü AŞ’yi takıma fayda olsun diye kurduk. O dönem oldukça da iyi oldu, faiz ödemedik. Faiz ödemeden kaynak oluşturmuş olduk. Ancak futbol şubesinin şirketleşmesini faaliyete geçirmedik. İleriki yıllarda düzlüğe çıkarsak hisseleri halka arz edip faaliyete geçirebiliriz. 20-30 Milyon TL verip hisse alan kişi bulmakta kolay değil. Keşke olsa ama yok. Böyle olursa devlet kontrolünde halka arz edilir ve şeffaf bir noktaya gelinir. Daha önce bu şirketten yüklü bir hisse alan İhsan Akalan’dan da hisseleri geri aldık. Bu konuyu kapattık. Ankaragücü için iyi bir gelişmeydi o dönem” diye konuştu.

“MKE, yönetici vermeyi kendisi kesti”

MKE’den alma kuralını kendilerinin kestiğinin altını çizen Başkan Yiğiner, “MKE’den yönetici almıyoruz diye bir şey yok. MKE yetkileri ile bunu konuyu defalarca görüştük. Kendileri yönetici vermek istemedi. Açıkçası bu işe bulaşmak istemedi. O dönem Ankaragücü daha kötü duruma gider diye çekindiler. Yönetici almıyoruz diye sponsorluk parasını ödemiyorlar diye bir şey yok. İsterler ise yönetici alabiliriz. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de aramızda sorun yok. Yardımları bana değil, Ankaragücü’ne yapacaklar. Şu da bilinmelidir ki, Ankaragücü siyaset üstüdür. Biz kimseyi ayırmayız.”

“O yöneticilerin alacakları da yok hükmünde olmalıdır”

2009-2011 yılları arasında başkanlık yapan Ahmet Gökçek ve yöneticilerinin mahkeme kararıyla yok hükmünde sayıldığını belirten Yiğiner, o dönemki yöneticilerinin de alacaklarının yok hükmünde olması gerektiğini savundu. Yiğiner, o yöneticiler için açılan davalar için ise şu şekilde konuştu:

“Gökçek dönemine ait yöneticilere açılan davaları takip ediyoruz. Bazı yöneticilerin, verdiği iddia ettiği paralarının kendilerinin vermediği çok açık olduğu görülüyor. Dava bu şekilde ilerlerken savcı değişti. Gelen savcı da, takipsizlik kararı verince bu konularda dava açılamaz duruma geldi. Devam ettirdiğimiz davalar var. Yok hükmünde olan bir yönetim, bu kulübü nasıl borçlandırır diye soruyoruz. O dönemki yöneticilerin alacağının olmaması lazım diye düşünüyoruz. Bu konuda davamız sürüyor. O yöneticilerin yerinde olsam hakkım olmayan parayı istemem. Ben olsaydım bu adli davalarla uğraşmamak için bu paraları Ankaragücü’ne bağışlardım. Halen daha bağışlama şansları var. Bence öyle yapmalılar diye düşünüyorum”

“Camianın istediklerini biliyoruz”

Camianın istediklerini çok iyi bildiklerini belirten Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Onları, güzel haberlerle mutlu etmeyi bizler de çok istiyoruz. Önümüzdeki engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi transfer yasağını kaldırıp kulübümüze katkı sağlayacak oyuncuların müjdesini en kısa zamanda vermek istiyoruz. Bu konuda uğraşıyoruz” dedi.

“Pinto’ya ihtiyacımız var”

Geçtiğimiz aylarda takımdan ayrılan sol bek oyuncusu Tiago Pinto ile tekrar görüşme halinde olduklarını belirten Yiğiner, “Pinto, Ankaragücü’ne ciddi katkıları olan bir oyuncuydu. Alacaklarını alamadığı için son iki haftada takımdan ayrılması bazı soru işaretlerine neden oldu. Gelinen noktada, arka 4’lüyü sağlamlaştırmak lazım. Pinto gelirse daha sağlam olur diye düşünüyoruz. Pinto’ya ihtiyacımız var. Yalçın Ayhan da çok tecrübeli ve faydalı bir oyuncuydu. Çok cüzzi bir miktarla kendisi ile anlaşma sağladık. Defans bölgesinde Pazdan ve Kulusic var. Stoper Thomas Heurtaux’un takımda kalıp kalmaması ile ilgili kararı sonra vereceğiz” diye konuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in takım hakkındaki sözleri ise şu şekilde:

“Teknik direktör olarak hiç kimseyle anlaşmadık. 6-7 teknik direktör adayı ile görüştük ama anlaşma sağlayamadık. Genel kuruldan sonra bu konu hakkında daha net bir karar verebiliriz. Mesela, genel kuruldan önce oyuncu satılmaz diyorlar. O halde kongreden önce oyuncu da almayalım. Olur mu öyle şey. Genel kuruldan önce oyuncu almasaydık daha kötü olacaktı”

Son olarak, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, başkan adayı Murat Ağcabağ ile kongre öncesi bir araya gelmek istemediğini söylerken, kendisinin 39 delege bulamayacağı için yönetimini oluşturamayacağını ve bu sebeple de başkan adayı olamayacağını savundu.