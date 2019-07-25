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Ankaragücü, Altınordu ile yenişemedi!
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ANKARAGÜCÜ, ALTINORDU İLE YENİŞEMEDİ!

Ankaragücü, Altınordu ile yenişemedi!

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştı.

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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştı.

Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Altınordu, Fatih Altay’ın 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 6. dakikasında Dever Orgill’in attığı golle eşitliği sağladı.

İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında Fatih Altay tekrar sahneye çıktı ve 66. dakika skoru 2-1 yaptı.

Maçın 68. dakikasında topla buluşan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlara göndererek başkent ekibinin ikinci defa geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda atakların sonuçsuz kaldığı maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.

 

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