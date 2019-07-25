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İtalya'da Merih fırtınası
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İTALYA'DA MERİH FIRTINASI

İtalya'da Merih fırtınası

Juventuslu Merih Demiral, İnter maçındaki futboluyla göz doldurdu. Milli futbolcumuzu sahanın en iyileri arasında gösteren İtalyan basını, Juventus'un genç stoperi Milan'a satmayacağını yazdı.

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Milli yıldız Merih Demiral, İtalyanları büyüledi. Juventus'un Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İnter ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Merih, savunmadaki başarılı oyunuyla otoritelerden tam not aldı.

Genç stoper, penaltılara giden karşılaşmada son penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

İtalyan basını da Merih'in sergilediği oyunu manşetlere taşıdı.

Merih'in, Esposito karşısında oldukça etkili bir oyun sergilediği ve özellikle Perisiçi iyi kapattığı ve oyundan düşürdüğü yazıldı.

21 yaşındaki futbolcu, maçın en iyileri arasında gösterildi; "Juve taraftarı Merih'e aşık oluyor" başlığı kullanıldı.

10 üzerinden 7 puan alan Merih'in kesinlikle Milan'a gönderilmeyeceği de vurgulandı ve " Şarkı söylerken kötüydü ama sahadaki futboluyla herkesi büyüledi" yorumu yapıldı. 

 
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