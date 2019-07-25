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Ankaragücü'nde üyelik ihraçlarına yoğun tepki
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ANKARAGÜCÜ'NDE ÜYELİK İHRAÇLARINA YOĞUN TEPKİ

Ankaragücü'nde üyelik ihraçlarına yoğun tepki

Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi, delege listesinin açıklanmaması ve bazı kişilerin üyelikten atılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

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Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi, delege listesinin açıklanmaması ve bazı kişilerin üyelikten atılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün en etkili tribün grubu olan Gecekondu’nun ve 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Sözcüsü Serhat Kahveci ve kardeşi Ferhat Kahveci’nin kendilerine mazeret bildirmeden üyelikten atılmasının yankıları devam ediyor.

Ankaragücü taraftarları, bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, Gecekondu tribün lideri Ali İmdat ise bu durumu haksızlık olarak değerlendirdi ve kongre öncesi delegelikten istifa ettiğini açıkladı.

Başkan adayı Murat Ağcabağ’ın listesinde olduğu açıklanan ve uzun yıllardır kongre üyesi olan Birol Darçın ve kardeşi Berat Darçın’ın da yönetim tarafından üyeliğine son verilmesi, camia tarafından büyük tepkilere neden oldu.

Yoğun eleştiriler sonucunda açıklama yapmak zorunda Ankaragücü yönetimi, bazı kişilerin üyelik aidatı ödemediği için delegelikten çıkarıldığını duyurdu.

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2
Mercan
25 Temmuz 201920:23
Üyelik aidatını yatırmayan üyelikten çıkarılır. Kulüp kanunu olan Tüzükte yazıyor. Üye isen paralı yatıracaksın. Bunda tepki verecek bir şey yok. Şimdiye kadar bunların üyelik aidatını yöneticiler yatırıyordu, yatıran olmayınca çıkarıldılar.
1
Profesor Oklitus
25 Temmuz 201916:39
Yazik Ankaragucune gercekten yazik. Ne Rantmis Ne Dipsiz kuyuymus bu kulup ki gelen basliyor yemeye.isi bozuk olan kulubu alip kendini kurtarmaya bakanlarmi dersiniz, Kimseye hesap vermem, Hersey acik edilmez diyenmi. Ankaragucu ne zaman kendini bu zihniyetten kurtaracak? Cemal Aydina karsi yillarca mucadele verdik ardindan Gokcek ,Yiginer bir bakiyoruz aslinda bu kadar acilardan sonra zihniyet olarak hala iki arpa boyu yol alamamis bu kulup. Cemal Aydini bu kulupten iceri sokmak Ankaragucune en buyuk ihanettir. AKP ye bagladiniz tutmadi simdi MHP ve baglantilariyla kendinizi korumaya calisiyorsunuz. Ankaragucu bu degil.
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