Ankaragücü'nde üyelik ihraçlarına yoğun tepki

Ankaragücü’nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi, delege listesinin açıklanmaması ve bazı kişilerin üyelikten atılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün en etkili tribün grubu olan Gecekondu’nun ve 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Sözcüsü Serhat Kahveci ve kardeşi Ferhat Kahveci’nin kendilerine mazeret bildirmeden üyelikten atılmasının yankıları devam ediyor.

Ankaragücü taraftarları, bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, Gecekondu tribün lideri Ali İmdat ise bu durumu haksızlık olarak değerlendirdi ve kongre öncesi delegelikten istifa ettiğini açıkladı.

Başkan adayı Murat Ağcabağ’ın listesinde olduğu açıklanan ve uzun yıllardır kongre üyesi olan Birol Darçın ve kardeşi Berat Darçın’ın da yönetim tarafından üyeliğine son verilmesi, camia tarafından büyük tepkilere neden oldu.

Yoğun eleştiriler sonucunda açıklama yapmak zorunda Ankaragücü yönetimi, bazı kişilerin üyelik aidatı ödemediği için delegelikten çıkarıldığını duyurdu.