Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım geri döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada üye kayıtlarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgilerin yayınlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Derneğimiz olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Genel kurul süreci içerisinde üye kayıt silme işlemi olmadığı gibi hatta demokratik bir ortamda yarış olabilmesi adına kontenjanı aşmayacak şekilde yeni üye kayıtları yapılmıştır.
Üye kayıt silme işlemleri, aidatlarını ödemeyen üyelerimiz için genel kurul sürecinden çok önce tüzük hükümlerinin uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Bununla birlikte derneğimize daha önce başkanlık yapmış 2 değerli isim olan Sayın Cemal Azmi Aydın'ın ve Sayın Cengiz Topel Yıldırım'ın üyelikleri yeniden tahsis edilmiştir."
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