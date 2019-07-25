﻿
Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım geri döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

CEMAL AYDIN VE CENGİZ TOPEL YILDIRIM GERİ DÖNDÜ

Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım geri döndü

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, eski başkanlardan Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım'ın üyeliklerinin geri tahsis edildiği belirtildi.

1448 Okunma
 
 

Kulüpten yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada üye kayıtlarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgilerin yayınlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimiz olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Genel kurul süreci içerisinde üye kayıt silme işlemi olmadığı gibi hatta demokratik bir ortamda yarış olabilmesi adına kontenjanı aşmayacak şekilde yeni üye kayıtları yapılmıştır.

Üye kayıt silme işlemleri, aidatlarını ödemeyen üyelerimiz için genel kurul sürecinden çok önce tüzük hükümlerinin uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Bununla birlikte derneğimize daha önce başkanlık yapmış 2 değerli isim olan Sayın Cemal Azmi Aydın'ın ve Sayın Cengiz Topel Yıldırım'ın üyelikleri yeniden tahsis edilmiştir."

 
2
Ankaragücü'nde üyelik ihraçlarına yoğun tepki
2
Aykan Atik: "Hedefimiz ilk 10'un üzerinde sezonu bitirmek"
Korcan ve Yiğit, yeni sezondan umutlu
Serie A'nın gözü Süper Lig'de
9
Mehmet Yiğiner, Klasspor TV'nin konuğu oldu
2
Adnan Erkan: "Kadro derinliği ile lige başlamak istiyoruz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Mecan
25 Temmuz 201920:16
Ankaragücünü rezil edip süründüren, zor zamanlarında hiç görünmeyenler iştahlandı. Bunlar maalesef utanmayı bilmeyen uygun zamanda yönetime talip olacak zatlar. Yemezler. Çekilin kenara ve hiç görünmeyen, kimyamız bozuluyor.
2
Yahya
25 Temmuz 201915:48
Ne o Yiginer Gecekondudan korktunmu?? Gidip Cemal Aydinla Gecekondu liderlerine baski koyma girisimi ne is? Gecekondu seni affetmez biz uyaralim.
1
Karapurcekli
25 Temmuz 201915:31
Cemal Aydin para lazimsa Cemal Aydindan gecer diye mesaj vermisti.Vampirle Hulleci bu kulupten iceri girsin olacaklarin tum sorumlulugu sana aittir Dolmuscu. Biz bu adamlar yuzunden bu haldeyiz senide Adam sandik. Kulube hayatini vermis adamlari sokaga at hortumculari geri getir. Sen degilmiydin lan Cemal Aydin bu kapidan iceri giremez diyen, onursal baskanliktan atan? Sende yeni Cemal oldun. Allah topunuzun cezasini....
﻿