TFF 2. ve 3. Lig fikstürü çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak TFF 2. Lig ve saat 15.00'te yapılacak TFF 3. Lig fikstür çekimlerine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 2 grupta 18, bir grupta ise 17 takım yer alacak.
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