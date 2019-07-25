﻿
TFF 2. ve 3. Lig fikstürü çekiliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

TFF 2. VE 3. LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLİYOR

TFF 2. ve 3. Lig fikstürü çekiliyor

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi 30 Temmuz Salı günü yapılacak.

1098 Okunma
 
 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak TFF 2. Lig ve saat 15.00'te yapılacak TFF 3. Lig fikstür çekimlerine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 18'er takım mücadele edecek. TFF 3. Lig'de ise 2 grupta 18, bir grupta ise 17 takım yer alacak.

 
2
Ankaragücü'nde üyelik ihraçlarına yoğun tepki
3
Cemal Aydın ve Cengiz Topel Yıldırım geri döndü
Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da
Keçiörengücü, Bolu kampına başladı
2
Aykan Atik: "Hedefimiz ilk 10'un üzerinde sezonu bitirmek"
Korcan ve Yiğit, yeni sezondan umutlu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿