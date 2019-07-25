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Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da
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ARİKE OGUNBOWALE, OGM ORMANSPOR'DA

Arike Ogunbowale, OGM Ormanspor'da

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 22 yaşındaki ABD'li oyuncu Arike Ogunbowale'yi renklerine bağladı.

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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında ilk turda seçildikten sonra Dallas Wings forması giyen Arike Ogunbowale'yi transfer etti." ifadesi kullanıldı.

1,73 metre boyundaki Arike Ogunbowale, 1 numara pozisyonunda oynuyor.

 
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