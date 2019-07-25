Keçiörengücü, Bolu kampına başladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını ardından iki gün izinde Ankara'ya dönen Keçiörengücü kafilesi, kara yoluyla yeniden aynı kente giderek, Karaçayır Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi, kampa günde çift antrenman yaparak devam edecek.

Mor-beyazlı ekip, 2 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan kampta 27 Temmuz'da Çaykur Rizespor, 29 Temmuz'da ise İstanbulspor ile iki hazırlık maçı oynayacak.