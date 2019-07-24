EGO Spor, LÖSEV ile sözleşme imzaladı

EGO Spor, LÖSEV ile anlaşma yaparak yönetim kurulu ve sporcuları ile beraber gönüllülük sözleşmesi yaptığını açıkladı.
LÖSEV yetkilileri, insan gücüne ihtiyaç olduğunu ve her türlü desteği beklediklerini söyledi.
EGO Spor Başkanı Akın Hondoroğlu ise 5200 lisanslı sporcusu ile beraber gönüllülük sözleşmesi imzaladıklarını belirtip, "5200 EGO sporcusu ve EGO spor yönetim kurulu, LÖSEV'in sahadaki gücü ve gönüllülerini oluşturacak. Böyle bir anlaşma yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Akın Hondoroğlu, Mansur Yavaş'ın da selamlarını ileterek maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını ifade etti.
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