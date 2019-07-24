Serie A'nın gözü Süper Lig'de

Serie A takımlarının Süper Lig'den kadrosuna kattığı futbolcular kervanına son olarak Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya'nın milli oyuncusu Eljif Elmas katıldı.

Eljif Elmas'ın 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'ye transferi, Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcuları akıllara getirdi.

Son 5 sezonda Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı 22 futbolcu, İtalya Serie A takımlarına transfer oldu.

- En fazla futbolcu Galatasaray'dan

Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya giden futbolcuların kulüplerine bakıldığında Galatasaray ilk sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 6 futbolcu, kariyerlerini Serie A'da sürdürmeyi tercih etti.

Felipe Melo ile Alex Telles Inter'e transfer olurken, Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise Genoa kadrosuna kattı.

Bu futbolculardan Dzemaili, Genoa ile kiralık anlaşması sona erdikten sonra bonservisiyle Bologna takımının yolunu tuttu.

Söz konusu süreçte Fenerbahçe'den 5, Antalyaspor ve Konyaspor'dan ikişer, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor'dan ise birer futbolcu İtalya Serie A'ya transfer oldu.

- En fazla oyuncu Genoa'ya

Son 5 sezon dikkate alındığında Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcuların Serie A'da en fazla tercih ettiği kulüp Genoa oldu.

Genoa, 2015-2016'dan bu yana Süper Lig'de forma giyen 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Pandev ve Dzemaili'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Genoa, yine sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.

Bu süreçte Süper Lig takımlarından Inter ile Udinese üçer, Sassuolo, Benevento ve Cagliari ikişer, Napoli, Bologna, Roma, Empoli, Milan, Parma ve SPAL ise birer oyuncu transferi gerçekleştirdi.

- En yüksek bonservis Eljif Elmas'a

Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya transfer olan futbolcular arasında en yüksek bonservis Eljif Elmas için ödendi.

Carlo Ancelotti yönetiminde uzun zamandır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Napoli, Makedon oyuncuyu Fenerbahçe'den 16 milyon avro karşılığında transfer etti.

- Merih Demiral'dan kısa sürede büyük başarı

Geçen sezona Alanyaspor'da başlayan Merih Demiral, sergilediği performansla kısa sürede kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Milli futbolcu, kiralık olarak formasını giydiği Alanyaspor'da oynadığı futbolla İtalya Serie A ekiplerinin dikkatini çekti.

Bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon takımında bulunan 21 yaşındaki stoper, geçen sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olarak Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcular arasına katıldı.

Merih Demiral'ın Sassuolo serüveni de uzun sürmedi. Başarılı performansını 14 maçta formasını giydiği bu takımda da devam ettiren milli futbolcu, sezon sonunda 18 milyon avro karşılığında dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan Juventus'a transfer oldu.

- Son aday Dorukhan Toköz

Geçen sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkati çeken Dorukhan Toköz, İtalyan kulüplerinin transfer gündeminde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Serie A'dan birçok takımın kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

İtalyan basınında adı sıkça Udinese ve Lazio ile anılan Dorukhan Toköz'e, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın da talip olduğu öne sürülüyor.

- Son 5 sezonda Süper Lig'den Serie A'ya transfer olan futbolcular

2015-2016'dan bu yana Süper Lig'den Serie A'ya transfer olan oyuncular ve değerleri şöyle: