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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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UEFA'DAN ALİ PALABIYIK'A GÖREV

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Estonya'nın Flora Tallinn ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Lilleküla Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

 
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