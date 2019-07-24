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Soligorsk-Esbjerg maçı Kalkavan'ın
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SOLİGORSK-ESBJERG MAÇI KALKAVAN'IN

Soligorsk-Esbjerg maçı Kalkavan'ın

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında 25 Tenmmuz Perşembe günü yapılacak maçı yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

 
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