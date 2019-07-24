Soligorsk-Esbjerg maçı Kalkavan'ın

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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