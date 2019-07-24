Halis Özkahya, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre'nin Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
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