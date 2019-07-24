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Halis Özkahya, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak
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HALİS ÖZKAHYA, AVRUPA LİGİ'NDE DÜDÜK ÇALACAK

Halis Özkahya, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak

UEFA, FIFA kokartlı Halis Özkahya'ya UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Halis Özkahya, İsviçre'nin Luzern ile Faroe Adaları'nın KI Klaksvik takımları arasında 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Luzern şehrindeki Swissporarena Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

 
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