Murat Cavcav: "Kombine fiyatlarında indirime gittik"

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, daha önce açıklanan kombine fiyatlarında indirime gidildiğini açıklayıp, taraftarların hedefleri olan '5 bin kombine' isteğine destek vermek için bu kararı aldıklarını belirtti.

Murat Cavcav'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Geçen hafta kombine biletlerimizi satışa çıkardık. Bunun ardından taraftarımız çeşitli platformlardan kombine bilet fiyatlarımızın yüksekliği gerekçesiyle çeşitli geri dönüşlerde bulundu.

Ulusal ve sosyal medyada da taraftarımızın taleplerini titizlikle takip ettik

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yıllardır onlarla sevinip onlarla üzülen bir taraftar olarak kombine bilet fiyatlarımızı yeniden değerlendirmeye karar verdim.

Yönetimimize, kapalı tribün kombine bilet fiyatımızı 600 liraya maraton tribün kombine bilet fiyatımızı ise 400 liraya çekmeyi önerdim.

Toplantımızda 7’den 70’e bütün taraftarlarımızın talepleri masaya yatırıldı ve benim önerim doğrultusunda taraftarımızın “5 bin kombine” hedefine omuz verme kararı alındı.

Her zaman söylüyorum bizim ismimizde “birlik” var. Taraftarlarımız “birlik” oldu ve talebini iletti. Gençlerbirliği Kulübü yönetimi olarak biz de destek olup bu birlikteliği daha da büyütmek istedik.

Birlikten güç doğar.

Bu birlikteliğimizin Gençlerbirliğimizi başarıya ulaştıracağından şüphem yok.”

Murat Cavcav

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı"