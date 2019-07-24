Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da

Yeni sezon için kadrosunda önemli değişikliklere giden Ankara ekibi Türk Telekom, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Telekom, geride bıraktığımız sezonu İspanyol ekibi Unicaja Malaga’da geçiren 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı/Kanadalı forvet Kyle Wiltjer ile bir yıllık sözleşme imzalıyor.
Geride bıraktığımız sezonda Unicaja Malaga formasıyla 57 maça çıkan Wiltjer; 10.91 sayı, 2.89 ribaund ortalamaları tutturdu.
Wiltjer, 2017/2018 sezonunda Olympiacos formasıyla Turkish Airlines EuroLeague’de boy göstermişti.
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