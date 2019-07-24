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Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da
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KYLE WİLTJER, TÜRK TELEKOM'DA

Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da

Yeni sezon için kadrosunda önemli değişikliklere giden Ankara ekibi Türk Telekom, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Yeni sezon için kadrosunda önemli değişikliklere giden Ankara ekibi Türk Telekom, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom, geride bıraktığımız sezonu İspanyol ekibi Unicaja Malaga’da geçiren 26 yaşındaki Birleşik Amerikalı/Kanadalı forvet Kyle Wiltjer ile bir yıllık sözleşme imzalıyor.

Geride bıraktığımız sezonda Unicaja Malaga formasıyla 57 maça çıkan Wiltjer; 10.91 sayı, 2.89 ribaund ortalamaları tutturdu.

Wiltjer, 2017/2018 sezonunda Olympiacos formasıyla Turkish Airlines EuroLeague’de boy göstermişti.

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