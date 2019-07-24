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7 yıl geçti ama diskalifiyeler sürüyor
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7 YIL GEÇTİ AMA DİSKALİFİYELER SÜRÜYOR

7 yıl geçti ama diskalifiyeler sürüyor

2012 Londra Olimpiyatları’nın üzerinden tam 7 yıl geçti fakat hala dopingden dolayı diskalifiye haberleri gelmeye devam ediyor.

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Son olarak diskalifiye edilen ve altın madalyası alınan isim Özbek güreşçi Artur Taymazov oldu. 

Taymazov 2012 Londra Olimpiyatları’nda dopingden dolayı diskalifiye edilen 60. sporcu, 8. altın madalyalı sporcu oldu.

Taymazov, 2008 Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayı da 2016’da dopingden dolayı kaybetmişti.

 

 
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