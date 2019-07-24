7 yıl geçti ama diskalifiyeler sürüyor

Son olarak diskalifiye edilen ve altın madalyası alınan isim Özbek güreşçi Artur Taymazov oldu.
Taymazov 2012 Londra Olimpiyatları’nda dopingden dolayı diskalifiye edilen 60. sporcu, 8. altın madalyalı sporcu oldu.
Taymazov, 2008 Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayı da 2016’da dopingden dolayı kaybetmişti.
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