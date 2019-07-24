Yeni Malatyaspor'un konuğu Olimpija Ljubljana

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya şehrinde de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanı yaşanacak.
Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti.
Maçın rövanşı ise Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.
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