Mehmet Yiğiner, Klasspor TV'nin konuğu oldu

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Klasspor TV'de yayınlanan "Gündem Ankaragücü" programının konuğu oldu.
Başkan Mehmet Yiğiner, 30 Temmuz 2019 tarihinde Necmettin Erbakan Merkez Salonu’nda yapılacak kongre öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 4 saat süren programda son dönemde camianın merak ettiği sorular cevap buldu.
Ankaragücü’nde yaklaşan kongre hakkında da konuşan Başkan Mehmet Yiğiner, “Olağanüstü kongrenin başı ve sonu belli” diyerek tekrar aday olacağının sinyalini verdi.
Programının tamamını izlemek için:
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