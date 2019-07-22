"Gündem Ankaragücü" programının konuğu: Mehmet Yiğiner

Ankaragücü’nde 30 Temmuz tarihinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi sarı-lacivertli takımın gündemi Klasspor TV ekranlarında tartışılmaya devam ediliyor.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Klasspor TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan “Gündem Ankaragücü” programının konuğu olacak. Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan program, yarın saat 20.00’de başlayacak.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeniden aday olacak mı? Tekrar başkan olursa transfer yasağı kalkacak mı? Plan ve projelerinin en başında ne yer alıyor? MKE ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile son dönemdeki ilişkiler nasıl? Eryaman Stadyumu’nun tahsisinde son durum ne?

Buna benzer şekilde camianın merak ettiği tüm soruların cevap bulacağı “Gündem Ankaragücü“ programını kaçırmayın.

Canlı yayını, Facebook, Youtube, Periscope ve Twitter sayfaları ile beraber Klasspor.com üzerinden canlı seyredebilirsiniz...

Sorularınızı ise #GündemAnkaragücü hashtag’inden de bize ulaştırabilirsiniz.