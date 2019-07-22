Murat Ağcabağ: "Listeyi alırsak seçimi kazanırız"

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Temmuz Salı gününe ertelendi.

MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, 30 Temmuz Salı gününe ertelendi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, belirtilen saatten 15 dakika sonra kürsüye gelerek, "Olağanüstü bir kongre yapacaktık. Fakat gerekli çoğunluk sağlanmadığı için 30 Temmuz'daki kongremizde görüşmek üzere" şeklinde açıklama yaptı.

Akyüz, kongrenin ertelendiğini açıkladıktan sonra kongre merkezi önünde karşılaştığı MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ ile tokalaştıktan sonra kısa bir süte sohbet etti.

Salon içerisine gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ, "Yönetici arkadaşlarımız ile geldik. Maalesef kimse yok. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Noter de davet ettik. Bizim talebimiz ve burada olma gerekçemiz; hazirun listesini istiyoruz. Yiğiner'in kendisinin yapmış olduğu, kendisinin kurgulamış olduğu delege listesini istiyoruz. Fakat kendisinin kurduğu delege listesini bile vermekten imtina eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bunları belgelemek için buradayız" dedi.

"Delege listesi zamanında elimize ulaşırsa seçimi alırız"

Yönetim listesinde bulunan isimler ile salona gelen Başkan Adayı Ağcabağ, "Şu anda 3-4 kişi kadar eksiğiz. İsmail Fırat yok, Ahmet Şentürk yok, Uğur Hakan Alp yok. Sonuçta bir seçime giriyoruz, delege listesi elimizde yok. Yöneticilerimi de delege yapmam lazım ki seçime girelim. Ama nedense bilmiyorum liste saklanıyor, gösterilmiyor. Biz şunu iddia ediyoruz. O delege listesi zamanında elimize ulaşırsa seçimi alırız. Mehmet Yiğiner bunu çok iyi biliyor. Çünkü güçlü bir yönetim var. İş adamı yönetim profili var. Başarılı iş adamları ile iç içeyiz. Sonuçta niyetimiz de olumlu" şeklinde konuştu.

MKE Ankaragücü Başkan Adayı Murat Ağcabağ'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Hakan Karabacak

Birol Darçın

Edip Balcı

Faruk Elmalı

İsmail Fırat

Uğur Hakan Alp

İbrahim Ayhan

Evren Ayakın

Ahmet Şentürk

Abdullah Karaata

İshak Şahin