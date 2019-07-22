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Ankaragücü, Kitsiou'yu resmen açıkladı
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ANKARAGÜCÜ, KİTSİOU'YU RESMEN AÇIKLADI

Ankaragücü, Kitsiou'yu resmen açıkladı

MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou'yu transfer etti.

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MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou'yu transfer etti.

Başkent ekibi, PAOK ile sözleşmesi devam eden Kitsiou için yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşma sağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden başarılı sağ bek Kitsiou, taraftarın desteği ile Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istediğini söyledi.
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Yahya
22 Temmuz 201921:41
Murat Agcabay Ankaragucune buyuk hizmet etti..Kongre ve Koltuk korkusu nelere sebep bir bakin..
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