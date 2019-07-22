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Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile "1 sene daha" dedi
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ANKARAGÜCÜ, YALÇIN AYHAN İLE "1 SENE DAHA" DEDİ

Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile "1 sene daha" dedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcumuz Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan yer aldı.

Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, “Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz” ifadelerini kullandı.
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Kelender
22 Temmuz 201919:10
Yaşına kimse aldatmasın Yalçın sahada ölümüne oynayan fedakar bir kardesimizdir onunla Ankaragucu dahada güçlü.
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