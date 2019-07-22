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Ankaragücü'nde olağanüstü kongre ertelendi
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ANKARAGÜCÜ'NDE OLAĞANÜSTÜ KONGRE ERTELENDİ

Ankaragücü'nde olağanüstü kongre ertelendi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

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Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurulda oturumun açılması için gereken yeterli delege sayısına ulaşılamadı.

Ertelenen seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 30 Temmuz Salı günü aynı yerde gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi olağanüstü kongre yapacaktık. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı için ayın 30'undaki kongremizde görüşmek üzere. Hepinizin ayağına sağlık." diye konuştu.

Başkan adaylığını daha önce açıklayan Murat Ağcabağ ise delege listesine ulaşamadıklarını belirterek, "Talebimiz öncelikle delege listesini bize teslim etmeleri. Bu delege listesini Sayın (Mehmet) Yiğiner yaptı. Bunu kendisi dahil herkes kabul ediyor. Delege listesi zamanında elimize ulaşırsa biz bu seçimi alırız." ifadelerini kullandı.

 
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çok yazık
22 Temmuz 201919:17
diğer takımlar ikinci kamplarını yapıyorlar,bizim daha bırakın futbolcuları hoca bile belli değil.bu insanlar ne zaman çalışacak da lige hazırlanacak,kişisel hırslarınıza Ankaragücümüzü kurban etmeyin
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