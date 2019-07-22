Gençlerbirliği taraftarı kombine bilet fiyatlarına isyan etti...

Astronomik fiyatlarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan gruplar bu fiyatları kabul etmediklerini açıklayan Alkaralar, Sol Kapalı, Ultras Kardeşler ve Uni Gençler grupları indirim çağrısında bulundu.
Yapılan açıklama şu şekilde...
Yıllardır hiçbir karşılık beklemeden evimizde ve deplasmanlarda sonuna kadar desteklediğimiz, uğruna yeri geldiğinde sevinçten havalara uçtuğumuz yeri geldiğinde gözyaşları döktüğümüz Ankara'nın en büyük değerlerinden olan canımız Gençlerbirliği'mizin açıklanan 2019-2020 sezonu kombine fiyatlarından dolayı oldukça üzüntü duyuyoruz.
Asgari ücretin 2020 TL olduğu ülkemizde Ankara halkının %1000 zam uygulanmış kombine ücretlerini karşılayabilmesi ve takımımıza taraftar kazandırma çalışmalarımıza devam etmemiz mümkün gözükmemektedir.
Biz Gençlerbirliği taraftarları olarak;
* Kombine fiyatlarının, halkın her kesimi tarafından kolaylıkla alınabilecek makul seviyede olmasını istiyoruz.
*Gençlerbirliği'nin iyi kötü her gününde yanında olan vefalı taraftarlarımıza indirim uygulanmasını istiyoruz.
* Parası olmayan maça giremez dayatmasını kabul etmiyoruz !
*Herhangi bir taraftarın veya grubun kulüp bazında ayrıcalık görmemesini, bedava bilet uygulaması YAPILMAMASINI istiyoruz (!)
*Ankara'ya ve Türkiye'ye mâl olmuş Gençlerbirliği'mizin değerlerine uygun, hassas bir biçimde kararlar alınmasını
Talep ediyoruz.
Gençlerbirliği'nin gercek sahibi taraftarlar olarak sonuna dek takımımızın arkasında durmaya, yanlış gördüğümüz noktalarda da tepkimizi vermeye devam edeceğiz.
ALKARALAR
SOL KAPALI
ULTRAS KARDEŞLER
ÜNİ GENÇLER
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