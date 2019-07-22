Gençlerbirliği'ne istikrar abidesi orta saha oyuncusu

1 senenin ardından yeniden Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği, iç ve dış transferlerini sessiz ve derinden yürütmeye devam ediyor.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yöne veren başkent ekibinin, geçen sezonu İskoçya ekibi Glasgow Rangers’ta geçiren sağ kanat oyuncusu Daniel Candeias ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, geçen sezon Glasgow Rangers forması ile İskoçya Ligi, İskoçya Kupası, Federasyon Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 52 maça çıktı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda, 6 gol atıp 10 asist yaptı. Toplamda 3737 dakika süre alan Portekizli, bu maçlarda 9 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Daniel Candeias, 2016-17 sezonunda da Süper Lig’de Alanyaspor’da oynamış ve lig ve kupa maçları olmak üzere toplamda 30 kez Antalya ekibinin formasını terletmişti.

Orta sahada kanat bölgelerinde oynayabilen Portekizli oyuncu Daniel Candeias, daha evvel Portekiz’in ünlü ekiplerinden Porto ve Benfica’da da forma şansı bulmuştu.