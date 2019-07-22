Stelios Kitsiou, 3 yıllığına Ankaragücü'nde

Transfer yasağı nedeniyle öncelikle sözleşmesi biten oyuncularına yönelen Ankaragücü, geçen sezon devre arasında PAOK’tan kiralık olarak sözleşme imzaladığı sağ bek oyuncusu Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağladı.

Alınan bilgilere göre, geçici transfer süresi bittikten sonra PAOK’a tekrar dönen Kitsiou, Yunan ekibinin yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması ve o mevkiiye alınan oyuncular nedeniyle takımda alternatif oyuncu konumuna düştüğü öğrenildi.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen ve oyuncu ile tekrar anlaşma zemini hazırlayan Ankaragücü yönetiminin, PAOK’a yaptığı 300 bin avroluk teklifinin kabul edildiği bildirildi. Bu sayede başarılı sağ bek oyuncusu Kitsiou’nun bonservisini alan sarı-lacivertli takım, oyuncu ile 3 senelik sözleşme imzaladığı aktarıldı.

26 yaşındaki Yunan oyuncu Kitsiou, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 14 maça çıkıp 3 asist yapmıştı.

2012 yılından beri bonservisi Yunan ekibi PAOK ekibinde bulunan Kitsiou, geçen seneler içerisinde çeşitli takımlara kiralansa da uzun yıllar sonra bonservisi ile gittiği ilk takım Ankaragücü oldu.

Öte yandan, yetenekli sağ bek oyuncusu Stelios Kitsiou, Ankaragücü’nde oynayan ilk Yunan oyuncu olma özelliğini taşıyor.