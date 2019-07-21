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EYOF'un ilk madalyası Umut Çoban'dan
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EYOF'UN İLK MADALYASI UMUT ÇOBAN'DAN

EYOF'un ilk madalyası Umut Çoban'dan

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli güreşçi Umut Çoban, gümüş madalya aldı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF başladı. Türkiye, Bakü'deki ilk madalyasını güreş branşında elde etti.

Grekoromen stil 45 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Farid Sadikhli'ye yenilen Umut Çoban, ikincilik kürsüsüne çıktı.

15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.

 
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