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Ankaragücü'nde kongrenin ilk ayağı yarın
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ANKARAGÜCÜ'NDE KONGRENİN İLK AYAĞI YARIN

Ankaragücü'nde kongrenin ilk ayağı yarın

MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurulun ilk ayağı yarın yapılacak.

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MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü genel kurul yarın yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Temmuz Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Başkent kulübünün genel kurulu öncesi Murat Ağcabağ, başkanlık için adaylığını açıklamıştı.

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