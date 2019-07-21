İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası

İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcuyu Juventus'un kadrosunda düşünmediği ve taliplerinin arasında sarı lacivertlilerin de olduğu ifade edildi.

Alman yıldızın, artık takımda bir geleceğinin olmadığını kabullendiği ve alternatifler için değerlendirme yaptığı da belirtildi.

Haberde, önümüzdeki günlerde takımına veda etmesi ihtimali yüksek olan Khedira'ya Fenerbahçe’nin ilgi gösterdiği ve Alman oyuncunun Süper Lig’de oynama ihtimalinin çok yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı.