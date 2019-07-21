İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası

İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcuyu Juventus'un kadrosunda düşünmediği ve taliplerinin arasında sarı lacivertlilerin de olduğu ifade edildi.
Alman yıldızın, artık takımda bir geleceğinin olmadığını kabullendiği ve alternatifler için değerlendirme yaptığı da belirtildi.
Haberde, önümüzdeki günlerde takımına veda etmesi ihtimali yüksek olan Khedira'ya Fenerbahçe’nin ilgi gösterdiği ve Alman oyuncunun Süper Lig’de oynama ihtimalinin çok yüksek olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.