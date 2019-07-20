Ankaragücü, 25 oyuncunun lisansını çıkardı

Transfer yasağı nedeniyle eli kolu bağlanan Ankaragücü’nde iç transfer dışında bir hamle yapılamıyor.

Teknik direktör Aykan Atik’in yönetiminde çalışmalarını Erzurum’da sürdüren sarı-lacivertli takım, iç transfer çalışmalarında nerdeyse bütün oyuncularla sözleşme uzattı.

Boyd’u Beşiktaş’a, Sacko’yu da Denizlispor’a kaptıran Ankaragücü, Yunan oyuncu Stelios Kitsiou ve kulübü PAOK ile tekrar anlaşmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yetenekli sağ bek oyuncusu Kitsiou’nun takımıyla sözleşmesi 2020 yılında biteceği için kiralık anlaşmanın dışında uzun süreli bir sözleşme yapma düşüncesi olduğu da öğrenildi.

Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Ricardo Faty ve sol bek oyuncusu Tiago Pinto ile tekrar anlaşıp sözleşme yenilemek isteyen Ankaragücü yönetimi, oyunculardan henüz olumlu bir cevap alamadığı belirtildi.

Başkent ekibi, geçen sezon başı 3 senelik sözleşme yaptığı ancak devre arasında oluşan kadroda, ismi TFF’ye bildirilmeyen Fransız uyruklu Thomas Heurtuax, tekrar takıma çağrıldı ve kamp kadrosuna dâhil edildi. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle takıma pek katkısı bulunmayan 31 yaşındaki defans oyuncusu, Ankaragücü formasıyla toplamda 5 maça çıkmıştı.

Öte yandan, son senelerde alt ligdeki takımlara kiralık olarak gönderilen 1994 doğumlu Hasan Kaya’nın sözleşmesi bu yaz itibariyle bitmişti. Teknik Direktör Aykan Atik’in takımda kalmasını istediği orta saha oyuncusu Hasan Kaya ile 3 senelik yeni sözleşme yapıldı.

Ankaragücü, şu an takımla beraber çalışmalarını sürdüren oyuncularının yeni sezon öncesi lisanslarını da çıkardı ve TFF’ye bildirdi.

Yeni sezon öncesi lisansı çıkartılan 25 oyuncunun listesi şu şekilde:

Ahmet Can Arık, Alihan Kubalas, Ante Kulusic, Aydın Karabulut, Burak Evren, Cebrail Karayel, Dever Orgill, Emre Batuhan Adıgüzel, Ender Aygören, Furkan Beklevic, Hasan Kaya, Hector Canteros, İlhan Parlak, Kaan Uykur, Kerem Göcen, Korcan Çelikay, Mahmut Altınkaya, Mehmet Sak, Michal Pazdan, Oğuzhan Orhan, Sedat Ağçay, Thomas Heurtuax, Wilfried Moke, Yiğit Kafkasyalı, Zaur Sadaev