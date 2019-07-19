Ankaragücü'ne "Beypazarı Maden Suyu" sponsorluğu

Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile bir araya gelen Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan arasında reklam sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan Ankaragücü, yeni sezon ile ilgili yapmış olduğu reklam sponsorluğu anlaşmalarına Ankara’nın güçlü markalarından Beypazarı Maden Suyu’nu da dahil ederek, bu kuruluş ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan, imza sonrası yaptığı açıklamada, ” Ankara’nın iki büyük markasını aynı çatı altında buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Başkanımız Mehmet Yiğiner’in de vermiş olduğu emekleri ve mücadeleleri gören ve bilen biri olarak, bu kulübe destek olmak bizim için bir şereftir. Umarım Ankaragücü son 3 yılda elde ettiği başarılara devam eder ve elde ettiği 2. Lig ve 1. Lig Şampiyonluklarına müthiş taraftarıyla Süper Lig Şampiyonluğu’nu da dahil ederek, ne kadar güçlü bir camia olduğunu herkese gösterir” şeklinde konuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Beypazarı Maden Suyu ile yapılan reklam sponsorluğunun ardından yaptığı açıklamada, “Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ankara’nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan bu anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum” dedi.