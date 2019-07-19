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Ankaragücü'ne "Beypazarı Maden Suyu" sponsorluğu
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ANKARAGÜCÜ'NE "BEYPAZARI MADEN SUYU" SPONSORLUĞU

Ankaragücü'ne "Beypazarı Maden Suyu" sponsorluğu

Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

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Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile bir araya gelen Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan arasında reklam sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan Ankaragücü, yeni sezon ile ilgili yapmış olduğu reklam sponsorluğu anlaşmalarına Ankara’nın güçlü markalarından Beypazarı Maden Suyu’nu da dahil ederek, bu kuruluş ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Niyazi Ercan, imza sonrası yaptığı açıklamada, ” Ankara’nın iki büyük markasını aynı çatı altında buluşturmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Başkanımız Mehmet Yiğiner’in de vermiş olduğu emekleri ve mücadeleleri gören ve bilen biri olarak, bu kulübe destek olmak bizim için bir şereftir. Umarım Ankaragücü son 3 yılda elde ettiği başarılara devam eder ve elde ettiği 2. Lig ve 1. Lig Şampiyonluklarına müthiş taraftarıyla Süper Lig Şampiyonluğu’nu da dahil ederek, ne kadar güçlü bir camia olduğunu herkese gösterir” şeklinde konuştu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Beypazarı Maden Suyu ile yapılan reklam sponsorluğunun ardından yaptığı açıklamada, “Kendilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ankara’nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan bu anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum” dedi.
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3
Usta
19 Temmuz 201916:08
Nihayet Ankaralı bir firma Ankaragucumuzu hatırladı darısı diğer Ankara firmalarına Ankaragucu Ankara nin gozbebegidir sizler maddi destek verin niz taraftarlar sizin ürünleri bizi daha fazla kullanalım.
2
Yahya
19 Temmuz 201915:54
Sığ dusunceli dar kafali insanlar boyle isler yapar. Beypazari maden suyu sana ne verecek? Hadi en comertinden 1 milyon seneligine. Bu sezonu bu kadroyla atlatamazsin orasi kesin, takima en az 5 oyuncu daha lazim. Hemde oyle siradan degil kaliteli adam gibi ne yaptigini bilen topcu lazim. Yonetime talip cikmasa bu kadar goz boyamak niyetli harekette olmayacakti. Bu kulubun hesaplari kitaplari defterlerini gormek istiyoruz sadece son 1 yilda girdi gozuken para kredi haric 100 milyonu asiyor. Kime ne odenmis gormek istiyoruz.Goz boyama acil kongre operasyonlari ile olmaz. Yiginer bu taraftar kongrede bir haksizlik olursa seni tasidigi omzundan ativerir haberin olsun.Ankaragucu kimsenin oyuncagi degildir. Bu taraftar buna izin vermeyecek onuda hesaba kativerin. Yarin seni o stada sokmazlar bizden soylemesi.
1
irfan
19 Temmuz 201913:47
hayırlı ıolsun. transfer yasağı kaldıralacağını düşünüyoruz. yunan topçu kitsiou mutlaka alınmalı. sol koridoru muthiş kullanan bu topçu aynı zamanda hırslı oynaması olumlu değerlendirilmelidir.
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